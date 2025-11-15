Fiorentina, il mercato di gennaio per aiutare Vanoli: per la difesa il primo nome è ancora Diogo Leite

La Fiorentina sta lavorando a testa bassa all'interno del Viola Park, col nuovo tecnico Paolo Vanoli che sta sfruttando la pausa per le Nazionali per conoscere la sua rosa e per iniziare a trasmettere i suoi concetti tattici con l'idea di far uscire quanto prima Kean e compagni da una situazione di classifica particolarmente complessa.

Alla ripresa del campionato la Fiorentina incontrerà la Juventus, quindi sarà il turno dell'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino. Sullo sfondo resta poi la questione mercato, con lo stesso allenatore che nella conferenza stampa di presentazione ha ovviamente rimandato ogni discorso alle prossime settimane.

Quando manca più di un mese e mezzo all'apertura delle trattative, però, alcune tracce sono già emerse, col ds Goretti già alla ricerca di possibili profili da trovare sul mercato internazionale: in questo senso, uno dei nomi che oggi sembrano più caldi è quello di Diogo Leite, difensore portoghese di proprietà dell'Union Berlino in Germania. Già la scorsa estate la Fiorentina, nei giorni in cui Comuzzo era finito nel mirino dell'AL Hilal, aveva spinto per il giocatore. E a gennaio potrebbe partire il nuovo assalto, col club viola che secondo il Corriere Fiorentino potrebbe mettere in conto un investimento da 8 milioni di euro per il suo cartellino.