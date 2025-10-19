Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, Kean dovrebbe farcela

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Fiorentina (Domenica 19 ottobre, ore 20.45, arbitra Marinelli, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan

La sosta nazionali è stata più che disastrosa per il Milan: tra infortunati e acciaccati, si contano i nomi dei titolarissimi Adrien Rabiot (fuori un mese per una lesione al soleo), Christian Pulisic (tre settimane di stop per la lesione al bicipite femorale) Pervis Estupinan (distorsione alla caviglia) e Christopher Nkunku (pestone ad un piede), i quali si vanno ad aggiungere al lungodegente Ardon Jashari. Contro la Fiorentina, dunque, Massimiliano Allegri dovrà schierare una formazione rivisitata rispetto a quello che molto bene ha fatto in questo inizio di stagione, sperando almeno nel recupero del belga. La retroguardia è l’unico reparto che resta intatto: Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo, rispetto al quintetto titolare, restano solo Modric e Fofana, poi sarà dato spazio a Bartesaghi a sinistra, e Ricci al posto di Rabiot. Il dubbio a destra resta legato alle condizioni di Loftus-Cheek. Oggi per l'inglese ci sarà un provino decisivo: se dovesse farcela agirà in attacco e Saelemaekers sulla destra, altrimenti il posto sull'esterno verrà ricoperto da Athekame e il belga si andrà a posizionare a supporto dell'unica punta che sarà Rafa Leao. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva la Fiorentina

Sono passati 512 giorni da quando Pioli si è seduto per l'ultima volta sulla panchina del Milan, ma questa volta è tutt'altro che "on fire" il tecnico che farà ritorno a San Siro, chiamato a dare una scossa alla stagione della Fiorentina e a trovare la prima vittoria in campionato. Per il resto, Pioli recupera Sohm, Dodò e Fazzini, quest'ultimi usciti malconci dall'ultima gara con la Roma. In difesa, davanti a De Gea, confermati Pongracic, Pablo Marì e capitan Ranieri. A centrocampo Dodò, come detto, è recuperato e si andrà a posizionare a destra, mentre a sinistra agirà Gosens. Al centro, invece, confermati Nicolussi Caviglia al centro e la coppia Mandragora-Fazzini ai lati. Davanti guadagna posizioni nelle gerarchie Moise Kean, che sembra perfettamente recuperato e pronto a giocare. Se il classe 2000 non ce la farà, pronto Piccoli al suo posto per completare un attacco che vedrà la presenza di Gudmundsson. (da Firenze, Niccolò Righi)