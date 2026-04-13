Acciacchi, non infortuni: in casa Juventus filtra ottimismo per Yildiz, Conceiçao e Thuram

Non c’è tempo per fermarsi in casa Juventus. Dopo il successo pesante contro l’Atalanta, i bianconeri sono tornati subito al lavoro alla Continassa per il consueto programma post gara, con lo sguardo già rivolto alla prossima sfida contro il Bologna. L'edizione di oggi del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni fisiche di alcuni bianconeri.

A tenere banco è soprattutto la situazione fisica di alcuni giocatori finiti sotto osservazione dello staff medico. Come sottolineato da Luciano Spalletti, Yildiz, Conceiçao e Khéphren Thuram sono scesi in campo nonostante una settimana complicata dal punto di vista fisico. In particolare il talento turco ha dovuto fare i conti con “un’infiammazione”, come spiegato dal tecnico, evidenziata anche da una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro.

Nonostante qualche acciacco, alla Continassa filtra comunque ottimismo in vista del prossimo impegno di campionato. Più complicata invece la situazione per Vlahovic e Cabal, che non saranno a disposizione. Dopo la seduta di scarico, oggi la squadra osserverà un giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti. L’obiettivo è recuperare energie e uomini in vista di un’altra tappa fondamentale della stagione.