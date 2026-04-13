Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Empoli contestato dopo Padova. Ora c'è l'Entella al 'Castellani': gara crocevia della stagione

Empoli contestato dopo Padova. Ora c'è l'Entella al 'Castellani': gara crocevia della stagioneTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Claudia Marrone
Oggi alle 09:18Serie B
Claudia Marrone

Una trasferta, quella padovana, decisamente infausta per l'Empoli, che ha perso contro appunto il Padova ed è scivolato a una sola lunghezza di margine dalla zona playout; il tutto, a una settimana dallo scontro più che mai diretto con la Virtus Entella, prima formazione nella griglia degli spareggi salvezza.

E al ritorno dal Veneto, la squadra - fuori dallo stadio - ha trovato un'aperta contestazione da parte dei tifosi rimasti in Toscana, dopo che - già al triplice fischio del match dell''Euganeo' - era stata fischiata dai presenti allo stadio. Il classico 'fate ridere' rivolto al gruppo azzurro, parole come 'vergogna' urlate all'indirizzo del gruppo, ma chiaramente senza che il tutto sfociasse in pericolose situazioni. Però il clima è teso, inutile negarlo, dopo la retrocessione dell'anno passato ci si aspettava qualcosa di diverso.

Certo, ci sono altre quattro gare da giocare e tutto può ancora accadere, ma la gara di domenica sarà uno spartiacque importantissimo. E il fatto che si giochi al 'Carlo Castellani', per l'Empoli, non è completamente positivo: la squadra, tra le mura amiche, ha infatti faticato a trovare la vittoria. Basti pensare che, prima di quella contro il Pescara dello scorso 22 marzo, l'ultima risaliva a novembre, al match stravinto contro il Bari per 5-0 il 29 novembre 2025.
Ma i calcoli e la cabala, adesso, servono a poco. Contano solo i tre punti, perché anche uno potrebbe essere troppo poco.

Articoli correlati
Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino... Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino del podio
Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari
Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in... Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in discussione"
Altre notizie Serie B
Empoli contestato dopo Padova. Ora c'è l'Entella al 'Castellani': gara crocevia della... TMWEmpoli contestato dopo Padova. Ora c'è l'Entella al 'Castellani': gara crocevia della stagione
Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino... TMWSerie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino del podio
Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari
Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts" Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"
Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in... Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in discussione"
Genovese e blucerchiato: Conti a segno a Pescara, cresce il classe 2004 scuola Samp... TMWGenovese e blucerchiato: Conti a segno a Pescara, cresce il classe 2004 scuola Samp
Reggiana, Bisoli: "Ora è la mia squadra. Abbiamo avvicinato i playout" Reggiana, Bisoli: "Ora è la mia squadra. Abbiamo avvicinato i playout"
Benevento, ag. Salvemini: "Senza l'infortunio sarebbe arrivato a 20 gol" Benevento, ag. Salvemini: "Senza l'infortunio sarebbe arrivato a 20 gol"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus è matematicamente tra le prime dieci: scatta il riscatto di Lois Openda
Immagine top news n.1 Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?
Immagine top news n.2 La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha?
Immagine top news n.3 Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino
Immagine top news n.4 Thuram+Dumfries, è quasi scudetto. L’Inter stavolta non spreca il pari di Parma, Chivu ironico
Immagine top news n.5 Il Bologna torna a vincere e pensa a Birmingham, il Lecce trema per i suoi errori. Firma Orsolini
Immagine top news n.6 Napoli fermato dal Parma, poi l’Inter non sbaglia: il sogno "bello ardito" di Conte ora si spegne
Immagine top news n.7 Como, Fabregas: “Due anni fa sognavamo un’amichevole con l’Inter, ora dobbiamo batterla per forza?”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nuovo presidente FIGC, Serie A compatta (Lotito a parte) con Malagò. Abete punta su LND e AIC
Immagine news Serie A n.2 Como, Valle dopo il ko con l'Inter: "Rialziamo la testa e avanti con la nostra identità"
Immagine news Serie A n.3 Capello e i fischi a Leao: "Fa bene Rabiot a aiutarlo, ma servirebbe che si aiutasse da solo"
Immagine news Serie A n.4 Yildiz sta male: il cambio di Spalletti mirato ad evitare un vero infortunio. Ora andrà gestito
Immagine news Serie A n.5 Leao e non solo. Milan, l'attacco non convince: rinnovi in stand-by, si interverrà sul mercato
Immagine news Serie A n.6 Ora la Juve è quarta: da quando è arrivato Spalletti gli stessi punti di Napoli e Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli contestato dopo Padova. Ora c'è l'Entella al 'Castellani': gara crocevia della stagione
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino del podio
Immagine news Serie B n.3 Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in discussione"
Immagine news Serie B n.6 Genovese e blucerchiato: Conti a segno a Pescara, cresce il classe 2004 scuola Samp
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, è Serie D. Con un futuro tutto da scrivere, parlano solo tecnico e giocatori
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma del lunedì
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…