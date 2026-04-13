Pisa, valutazioni in corso su Hiljemark: ha 6 partite per convincere il club a confermarlo

Oscar Hiljemark non pensa al futuro, ma il Pisa sì. Le valutazioni sono già cominciate e non risparmiano nessuno, dall’allenatore ai giocatori. D’altronde, le reali possibilità di salvezza del Pisa sono minime, al netto del margine concesso ancora dall’aritmetica. Meglio dunque non perdere tempo e iniziare a gettare le basi per la prossima stagione, scrive oggi il Corriere Fiorentino.

Mercato fallimentare: nessuno ha saputo dare una sterzata

Resta il fatto, però, che le ultime due sessioni di mercato si sono rivelate infruttuose. Il motivo non è da ricercare tanto negli investimenti — a gennaio il Pisa ha speso quasi 30 milioni di euro per cinque giocatori — quanto nella loro effettiva resa: sia con Gilardino sia con Hiljemark l’ossatura dell’undici titolare è stata costantemente composta dal blocco della promozione della passata stagione e completata dai nuovi, quasi mai però capaci di lasciare un segno concreto. Solo lo svedese per un breve periodo — a febbraio — ha provato a rimescolare le carte nel tentativo di risollevare i nerazzurri, salvo poi tornare all’antico: nella formazione scesa in campo venerdì sera a Roma (perdendo 3-0) figurava un unico acquisto, peraltro estivo (Aebischer).

Bilancio negativo per Hiljemark: ha sei gare per far cambiare idea

Per la programmazione futura, sarà cruciale l’eventuale permanenza di Hiljemark. L’allenatore ha un contratto fino al 2027, ma la sua gestione è stata fin qui parecchio negativa: appena 4 punti racimolati in 9 partite (7 sconfitte). Un bilancio ancor più allarmante in trasferta, dove i nerazzurri sono tuttora a secco di successi e di reti. Le rimanenti 6 gare serviranno per meritarsi una conferma che oggi appare piuttosto lontana.