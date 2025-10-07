Coppa Italia, sarà un ottavo di finale "spezzatino": 2 mesi circa tra la prima e l'ultima gara

Sarà un ottavo di Coppa Italia 'spezzatino' quello in programma tra dicembre e gennaio. Complice gli impegni delle squadre nelle varie competizioni europee e le final four di Supercoppa italiana in programma a Riad tra il 18 e il 22 dicembre, e che terrà impegnate Napoli, Bologna, Inter e Milan, passeranno quasi due mesi tra la prima gara e l'ultima.

Si comincia il 2 dicembre all'Allianz Stadium, quando l'Udinese farà visita in casa della Juventus. Il giorno dopo si giocherà a Bergamo la sfida tra Atalanta e Genoa e al Maradona quella tra Napoli e Cagliari. Il 4, poi, derby emiliano tra Bologna e Parma e big match tra Lazio e Milan. La competizione poi si fermerà per oltre un mese, con le ultime due gare in programma il 13 gennaio, con la sfida tra Roma e Torino e il 27, quando al Franchi si sfideranno Fiorentina e Como. Questo il tabellone completo:

Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00

Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00

Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00

Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00

Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00

Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00

Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00