Adani: "Il progetto Chivu sta decollando. L'Inter ha ritrovato sicurezze, gioco e attenzione"

Nel suo intervento durante la Domenica Sportiva, Lele Adani ha elogiato l'attacco dell'Inter e le nuove alternative trovate da Cristian Chivu, come il brillante Bonny ammirato durante l'ultima gara contro la Cremonese: "Sulla carta Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa avevano credenziali superiori. Taremi ha fallito, ma quando lo presenti ti dà credenziali superiori ad un Bonny che è arrivato prima di Cristian Chivu e ad un Pio Esposito che pensavano magari di dare in prestito dopo il Mondiale per Club.

Il progetto Chivu sta decollando, la differenza non è nel sistema ma nell’aver attecchito sulle motivazioni della squadra. Che ha ritrovato le sue sicurezze, il suo gioco, il palleggio, l’attenzione e la concentrazione. Nelle ultime tre partite è stato così, però calma; passo a passo, con una squadra allenata bene da un ragazzo che acquista consensi giorno dopo giorno. Questo è un bel segnale”.