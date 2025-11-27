Live TMW AEK Atene, Nikolic: "Successo meritato. Le vittorie di 'corto muso'? Molti 1-0 ma creiamo tanto"

La Fiorentina cade per la seconda volta consecutiva anche in Conference League, battuta in casa per 1-0 dall’AEK Atene nella quarta giornata della League Phase del torneo. Tra poco il tecnico dei greci Marko Nikolic parlerà in conferenza stampa, segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Queste le parole di introduzione: "Sono molto contento, abbiamo fatto un'ottima partita e meritato di vincere. faccio i complimenti ai giocatori, hanno giocato bene per tutti i 90 minuti. Abbiamo mostrato personalità e sicurezza. Sono contento per i ragazzi e per i tifosi. Come con l'Aris abbiamo fatto una bella partita. Ora pensiamo al Pana. Purtroppo abbiamo perso Zini, speriamo di recuperarlo presto".

Ancora sulla partita: "Mi è piaciuta l'intensità dei giocatori, sia nel controllo della palla, sia in fase di attesa. I primi minuti abbiamo gestito bene perché siamo in forma, nonostante le assenze importanti. I miei giocatori sono veri combattenti. Nel secondo tempo aspettavamo che la Fiorentina venisse fuori e siamo andati vicini al raddoppio. È la prima volta che l'AEK batte una squadra italiana fuori casa: è un primato che mi rende orgoglioso. Voglio dire una parola anche per Vanoli che ha un grande squadra e un grande stadio, sono convinto che migliorerà la sua posizione in classifica".

Nella conferenza di vigilia ha detto che sarebbe servita una partita 'perfetta': secondo lei la squadra è stata perfetta? (Domanda di TMW)

"Non siamo mai perfetti al 100%, però sono comunque soddisfatto, soprattutto sulla solidità della salvezza".

Nelle ultime sei partite, cinque vittorie per 1-0: in Italia parliamo di 'corto muso'... (Domanda di TMW)

"È vero, abbiamo vinto molto 1-0 ma nelle ultime 4 partite abbiamo avuto 27 occasioni concedendo pochissimo. Siamo in forma, sono molto soddisfatto del livello che sta raggiungendo la squadra".