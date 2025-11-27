Cesena-Modena, i convocati di Sottil: Gerli regolarmente a disposizione
Tornano in campo domani i canarini di Andrea Sottil. Alle ore 20:30 il calcio d’inizio della sfida con il Cesena all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi.
Questi i 25 gialloblù convocati dal tecnico:
Portieri: Fabrizio Bagheria (78), Leandro Chichizola (1), Michele Pezzolato (22).
Difensori: Davide Adorni (28), Gady-Pierre Beyuku (2), Cristian Cauz (33), Alessandro Dellavalle (25), Steven Nador (19), Bryant Nieling (20), Antonio Pergreffi (4), Fabio Ponsi (3), Daniel Tonoli (77), Francesco Zampano (7).
Centrocampisti: Fabio Gerli (16), Luca Magnino (6), Yanis Massolin (17), Niklas Pyyhtia (18), Simone Santoro (8), Alessandro Sersanti (5), Luca Zanimacchia (98).
Attaccanti: Giuseppe Caso (10), Francesco Di Mariano (23), Gregoire Defrel (92), Ettore Gliozzi (9), Pedro Mendes (11).