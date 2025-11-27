TMW Radio Di Napoli: "Inter, non vedo tutti questi disastri. Ecco cosa mi allarma però"

L'ex calciatore Arturo Di Napoli è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. E ha parlato del momento in casa Inter: "Il primo gol era da annullare. Detto questo, dico che le partite, quando si perdono, sono sempre tema di discussione. Bisogna valutare le varie sconfitte. L'Inter ha creato le sue occasioni, anche nel derby, la poteva vincere ma l'ha persa. Ma io non vedo tutto questo disastro.

Vedo una squadra viva, che ha un gioco. Mi allarmano solo alcuni cambi che non condivido. Poi ci sono dei campanelli d'allarme che possono condizionare il percorso dell'Inter, ma non si può contestare la prestazione contro l'Atletico. I ko pesano perché è l'Inter, ed è condannata a vincere. Voglio vedere come reagisce l'Inter a Pisa, perchè non sarà facile. Se non fai risultato lì, allora puoi dire che è allarme".