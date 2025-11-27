Pescara, c'è la firma di Faraoni: l'esterno sarà disponibile per la gara con il Padova
Sotto una pioggia battente, la squadra di mister Gorgone ha svolto l’allenamento odierno sul campo sintetico di Silvi Marina: attivazione iniziale, a seguire lavori di rapidità e preparazione alla prossima partita.
Prosegue il percorso di recupero personale di Davide Merola, mentre per il resto del gruppo tutti sono a disposizionedello staff tecnico.
L’allenamento di domani è previsto nuovamente al mattino, ancora presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina.
Nel pomeriggio è arrivata, presso la sede del presidente Sebastiani, la firma di Marco Davide Faraoni. Se l’iter burocratico procederà senza intoppi, il calciatore sarà disponibile già dalla gara contro il Padova e indosserà la maglia numero 19.
Domani, alle 17:30, presso la sede CETEAS in via Lungofiume Saline, si terrà la premiazione come Miglior Biancazzurro del mese di ottobre, riconoscimento assegnato a Antonio Di Nardo. In tale occasione, l’attaccante biancazzurro sarà a disposizione degli organi di stampa.