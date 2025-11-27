Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Pescara, c'è la firma di Faraoni: l'esterno sarà disponibile per la gara con il Padova

Pescara, c'è la firma di Faraoni: l'esterno sarà disponibile per la gara con il PadovaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:56Serie B
Daniel Uccellieri

Sotto una pioggia battente, la squadra di mister Gorgone ha svolto l’allenamento odierno sul campo sintetico di Silvi Marina: attivazione iniziale, a seguire lavori di rapidità e preparazione alla prossima partita.

Prosegue il percorso di recupero personale di Davide Merola, mentre per il resto del gruppo tutti sono a disposizionedello staff tecnico.

L’allenamento di domani è previsto nuovamente al mattino, ancora presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina.

Nel pomeriggio è arrivata, presso la sede del presidente Sebastiani, la firma di Marco Davide Faraoni. Se l’iter burocratico procederà senza intoppi, il calciatore sarà disponibile già dalla gara contro il Padova e indosserà la maglia numero 19.

Domani, alle 17:30, presso la sede CETEAS in via Lungofiume Saline, si terrà la premiazione come Miglior Biancazzurro del mese di ottobre, riconoscimento assegnato a Antonio Di Nardo. In tale occasione, l’attaccante biancazzurro sarà a disposizione degli organi di stampa.

Articoli correlati
Pescara, Sebastiani: "A gennaio 4-5 entrate. Faraoni? Se sta bene resterà con noi"... Pescara, Sebastiani: "A gennaio 4-5 entrate. Faraoni? Se sta bene resterà con noi"
Pescara, periodo di prova per Faraoni. Poi si valuterà l'ingaggio del difensore Pescara, periodo di prova per Faraoni. Poi si valuterà l'ingaggio del difensore
Virtus Verona, sfuma Faraoni: è tentato dal Pescara. Si punta quindi sull'ex Torino... Virtus Verona, sfuma Faraoni: è tentato dal Pescara. Si punta quindi sull'ex Torino Bayeye
Altre notizie Serie B
Pescara, c'è la firma di Faraoni: l'esterno sarà disponibile per la gara con il Padova... UfficialePescara, c'è la firma di Faraoni: l'esterno sarà disponibile per la gara con il Padova
Sampdoria, buone notizie per Gregucci e Foti: Malagrida ha lavorato con il gruppo... Sampdoria, buone notizie per Gregucci e Foti: Malagrida ha lavorato con il gruppo
Cesena-Modena, i convocati di Sottil: Gerli regolarmente a disposizione Cesena-Modena, i convocati di Sottil: Gerli regolarmente a disposizione
Padova, Andreoletti: "Non possiamo rischiare il Papu dall'inizio, recuperiamo Baselli"... Padova, Andreoletti: "Non possiamo rischiare il Papu dall'inizio, recuperiamo Baselli"
Bari, primo allenamento diretto da Vivarini: lavoro in palestra per Darboe Bari, primo allenamento diretto da Vivarini: lavoro in palestra per Darboe
Pescara, Di Nardo sempre più al centro dell'attacco. E presto rinnoverà per 2 anni... Pescara, Di Nardo sempre più al centro dell'attacco. E presto rinnoverà per 2 anni
La Carrarese si prepara al Palermo. Calabro: "Con le squadre di Inzaghi, vietate... La Carrarese si prepara al Palermo. Calabro: "Con le squadre di Inzaghi, vietate disattenzioni"
Inzaghi: "Carrarese collaudata, ma pensiamo a tornare a essere la squadra del Palermo"... Inzaghi: "Carrarese collaudata, ma pensiamo a tornare a essere la squadra del Palermo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
5 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Seconda vittoria consecutiva in Europa League per la Roma: il Midtjylland è battuto 2-1
Immagine top news n.1 Fabregas e le voci su Nico Paz al Real: "Non escludo resti a Como anche l'anno prossimo"
Immagine top news n.2 AEK a Firenze con tanti ex Serie A. Tra i quali il Ds Ribalta: "Siamo ambiziosi"
Immagine top news n.3 Grosso ritrova Fabregas... dopo Spagna-Italia di Euro 2008. Da Xavi a Cassano, ecco chi c'era
Immagine top news n.4 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
Immagine top news n.5 Milan, Allegri e il rinnovo di Maignan: "Ci sta pensando la società. Con lui parlo solo di campo"
Immagine top news n.6 Sospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare per sabato
Immagine top news n.7 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ricchiuti sul Rimini: "Si poteva provare almeno a far chiudere il girone di andata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, è allarme per i due ko di fila? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Vedo solo quattro elementi che sono da Juventus. Inter, ko da analizzare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Conference League, i risultati delle gare delle 18.45: cadono Mainz e Rayo Vallecano
Immagine news Serie A n.2 La Roma non ha idea di cosa siano i pareggi: su 17 partite stagionali non è arrivata nessuna x
Immagine news Serie A n.3 Roma, El Aynaoui: “Segnare all’Olimpico è stato incredibile, ora pensiamo al Napoli”
Immagine news Serie A n.4 Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: c'è il segno di El Aynaoui, non quello di Franculino
Immagine news Serie A n.5 Europa League, la Roma si avvicina alla Top 8. Midtjylland agguantato dall'Aston Villa
Immagine news Serie A n.6 Gasperini continua ad allungare la rosa della Roma: dopo Cremona ancora decisive le seconde linee
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, c'è la firma di Faraoni: l'esterno sarà disponibile per la gara con il Padova
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, buone notizie per Gregucci e Foti: Malagrida ha lavorato con il gruppo
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Modena, i convocati di Sottil: Gerli regolarmente a disposizione
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Non possiamo rischiare il Papu dall'inizio, recuperiamo Baselli"
Immagine news Serie B n.5 Bari, primo allenamento diretto da Vivarini: lavoro in palestra per Darboe
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Di Nardo sempre più al centro dell'attacco. E presto rinnoverà per 2 anni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno-Catania, divieto di trasferta per i tifosi etnei e chiusura del settore ospiti
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, risolto il contratto del difensore Nicola Bizzotto: la nota del club
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, lunedi la super sfida con il Benevento: differenziato per de Boer
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Fresco: "Dobbiamo smuovere la classifica. Rosa quasi al completo"
Immagine news Serie C n.5 Ricchiuti sul Rimini: "Si poteva provare almeno a far chiudere il girone di andata"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Giudice Sportivo: Pedro Felipe della Juventus NG fermato per un turno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Svezia, la bandiera Sembrant dice addio alla Nazionale: dopo 17 anni e 5 medaglie al collo
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l’'Inter&Co Stadium'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…