Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"

“Stiamo vivendo un momento incredibile, ci riteniamo molto fortunate ad avere l’opportunità di poter sfidare una Nazionale di questo calibro. Aver ricevuto l’invito da parte della Federazione statunitense è un grande onore: siamo qui per capire a che punto siamo e per prepararci all’imminente cammino verso ‘Brasile 2027’, che spero ci porterà a fare delle grandi cose tutte insieme”: così, ai canali ufficiali della FIGC, la centrocampista dell'Italia Femminile (e della Roma) Manuela Giugliano, che ha parlato dal ritiro americano della nazionale.

Aggiungendo poi: "Da bambina sogni di giocare partite così e di arrivare così in alto, ora che ci sono penso solo a dare il massimo. Se riusciremo a mettere in campo tutte le nostre qualità sono certa che arriverà un risultato positivo. Anche se è molto difficile trovare un difetto a questa squadra. L’arma migliore è senz’altro l’intensità, con loro è tutta una corsa. Ma noi risponderemo con tutta la nostra tecnica e se ci riusciremo saranno loro a dover correre”.

Conclude poi con una nota al suo personale, che la vede quasi a 100 presenze con la Nazionale maggiore (al momento sono 96): "Non mi sarei mai aspettata di poterci arrivare, ci ho sempre messo dedizione, voglia e sacrificio. Sono contenta perché significa che ciò che ho fatto è ‘arrivato’ a tutti i mister che ho avuto e anche alle persone che da fuori mi dicono che faccio divertire. Ed è proprio questo l’aspetto che mi emoziona di più, forse anche più di una vittoria. Aspetto con ansia di raggiungere la tripla cifra e quando ci riuscirò sarà il giorno più bello della mia vita”.