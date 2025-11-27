Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mantova, Possanzini: "Venezia esame stimolante, ci dirà chi siamo"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:34Serie B
Daniel Uccellieri

Davide Possanzini, allenatore del Mantova, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Venezia. Queste le sue dichiarazioni riportate da Mantovauno.it.

"Ad agosto abbiamo preso una lezione pesante, ma ora ci presentiamo con una consapevolezza diversa, più fiducia ed entusiasmo. E questo, dopo le ultime settimane, è un carburante importante. Conosciamo bene il valore del Venezia: è una squadra forte sotto tutti gli aspetti. Speriamo di aver imparato da quella partita estiva e cercheremo di mettere in campo le giuste correzioni".

Il tecnico biancorosso insiste sull’importanza della lucidità: "Dovremo leggere bene i momenti della gara. Il Venezia già in estate mi aveva impressionato, ma del resto le squadre di Stroppa, un allenatore che per questa categoria è un lusso, sono sempre difficili da affrontare". Possanzini sottolinea poi la forza degli arancioneroverdi: "I loro risultati non rispecchiano il valore delle prestazioni: dominano le partite. Troveremo una squadra molto meno passiva rispetto alle ultime affrontate, che non ci lascerà il pallino del gioco. Amano tenere il possesso e quando lo perdono se lo vanno subito a riprendere. Sarà quindi una gara molto fisica. Ma confrontarsi con i migliori è stimolante, e sono contento che questa partita arrivi dopo tre vittorie. Dobbiamo crederci, senza montarci la testa, con umiltà e tanta fatica".

Oltre alla fiducia ritrovata, il Mantova sembra aver trovato anche un undici-tipo, ma Possanzini frena: «La scelta della formazione richiede di valutare molti aspetti. Ci sono giocatori che non stanno giocando ma che durante la settimana lavorano benissimo. Bisogna tenere conto dell’allenamento, dell’ultima partita, delle caratteristiche dell’avversario e dello stato mentale dei ragazzi. Spero che questa fiducia rimanga, indipendentemente dal risultato di sabato».

Nonostante i progressi, il tecnico invita alla prudenza: "Siamo ancora convalescenti, abbiamo preso un bel virus. Per guarire del tutto serve tanto lavoro e attenzione. Anche nei momenti peggiori, però, non abbiamo mai perso la fiducia. Ogni partita è complicata, questa più di tutte. Ora vediamo chi siamo davvero e che ruolo possiamo recitare in questo campionato".

Il Mantova arriverà a Venezia senza gli infortunati Mancuso - out circa un mese per una lesione all’adduttore - Bragantini e Mantovani. "Mi dispiace per Leo, per Mantovani e Bragantini: assenze pesanti. Mancuso è un leader nello spogliatoio e ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti. Ma abbiamo alternative, quindi sono tranquillo". Possibile spazio anche per Bonfanti: "Non è ancora al 100% perché è rientrato da poco. Sta lavorando tanto per mettersi in pari, ma è disponibile e valuteremo il suo impiego".

Chiusura dedicata al divieto di trasferta imposto ai tifosi mantovani: "Dispiace. È sempre bello avere i nostri tifosi e vedere gli spalti pieni. Le motivazioni le trovi comunque, ma è più difficile rispetto a quando la gente ti segue. Purtroppo ci sono dei banditi in giro, e spiace che tutti debbano pagare le colpe di pochi. Non credo sia il modo giusto per affrontare la questione, ma accettiamo la decisione e daremo il massimo anche senza il nostro pubblico".

