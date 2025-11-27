Cosenza, avanti con i rinnovi: Ricciardi ad un passo dalla firma
Il Cosenza continua a vincere e a divertire, si gioca il primo posto in classifica e nel frattempo mette al sicuro i propri gioielli. Dopo un’estate turbolenta, segnata da voci di addio - tra cui quelle riguardanti Manuel Ricciardi - la società è riuscita a trattenere il capocannoniere rossoblù, che era stato molto vicino al trasferimento al Cluj, in Romania. Ora, come riportato da CosenzaChannel, per Ricciardi è sempre più vicino il rinnovo di contratto fino al 2027.
