Live TMW AEK Atene, il tecnico Nikolic: "Il percorso della Fiorentina parla da solo. Rispetto Vanoli"

In casa AEK Atene è giornata di vigilia del match di Conference League contro la Fiorentina, in programma domani sera al Franchi alle ore 21:00 e valida per la quarta giornata della League Phase della competizione. Il tecnico dei greci Marko Nikolic parlerà a partire dalle 19:00 dalla sala stampa dello stadio dei viola. Segui con noi la diretta testuale di TuttoMercatoWeb.

Ore 18:00 - inizio conferenza stampa.

Nikolic presenta così il match: "Il percorso della Fiorentina parla da solo. Adesso non è in un momento eccellente ma rimane una squadra forte. Conosco Vanoli dai tempi di quando allenavamo in Russia, lo stile del suo gioco, e ho molto rispetto per lui. In campionato non sta facendo bene, ma anche se non ha giocatori disponibili al 100% ha in rosa giocatori forti come Dzeko e Gudmundsson. Noi abbiamo avuto poco tempo per prepararci, veniamo dalla gara con l'ARIS. e domenica abbiamo il derby con il Pana, ma siamo qui per fare una bella figura, un bel risultato, anche per ringraziare i circa 2000 tifosi che ci seguiranno".