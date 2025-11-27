Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 13a giornata
Inizia la 13^ giornata con l'anticipo in programma venerdì alle 20:45 Como-Sassuolo allo stadio Sinigaglia.
4 nomi su cui scommettere per la prossima giornata al fantacalcio:
PORTA: Falcone (Lecce-Torino)
DIFESA: Martin (Genoa-Hellas Verona)
CENTROCAMPO: Perrone (Como-Sassuolo)
ATTACCO: Pellegrino (Parma-Udinese)
