Grosso ritrova Fabregas... dopo Spagna-Italia di Euro 2008. Da Xavi a Cassano, ecco chi c'era

La 13esima giornata di Serie A si apre domani sera - venerdì 28 novembre - con l'anticipo tra Como e Sassuolo. Una gara che mister Fabio Grosso non ha intenzione di sottovalutare, proprio nel giorno del suo 48° compleanno: "Sarà una gara tosta contro un avversario bravo che sta mettendo in mostra le sue qualità - ha sottolineato l'allenatore neroverde in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali) -. Con pochi giorni ma stiamo provando a prepararci per un appuntamento che richiede un livello alto, restare nella gara, ma anche quel coraggio di riuscire a stare in partita".

Quella tra Como e Sassuolo è una partita che vedrà sfidarsi anche i due tecnici, Fabregas e Grosso. E subito torna in mente l'Europeo del 2008, quando si sfidarono in campo con le maglie di Spagna e Italia: "Se mi è tornato in mente quel quarto di finale? All'epoca gli abbiamo dato lo slancio - sottolinea Grosso -, era una squadra ricca di talenti, tra cui Fabregas. Me l'hanno ricordato, l'ho rispolverato. Non ci conosciamo ma ho grande rispetto e stima perché sta dimostrando avere doti importanti, sostenuto da una società che sta dimostrando di avere qualità importanti".

La gara in questione, ricordiamo, risale a Euro 2008, quando nei quarti di finale la Spagna ebbe la meglio ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Decisivi gli errori dal dischetto di Daniele De Rossi e Antonio Di Natale, ipnotizzati da Iker Casillas, mentre a tirare il calcio di rigore decisivo fu proprio Fabregas. Una gara che segnò l'inizio del ciclo d'oro della Roja. Questo il tabellino della della gara di Vienna, con Grosso in campo 90' nell'Italia guidata da Donadoni e con Fabregas subentrato al 60' al posto di Xavi:

Spagna: Casillas (c); Capdevila, Puyol, Marchena, Ramos; Silva, Xavi (Fàbregas 60'), Senna, Iniesta (Cazorla 59'); Torres (Güiza 85'), Villa.

In panchina: Palop, Reina, Raúl Albiol, Navarro, Xabi Alonso, Sergio García, Arbeloa, Juanito, De La Red

Ct: Luis Aragonés

Italia: Buffon (c); Grosso, Chiellini, Panucci, Zambrotta; Ambrosini, De Rossi, Perrotta (Camoranesi 58'), Aquilani (Del Piero 108'); Cassano (Di Natale 75'), Toni.

In panchina: Amelia, De Sanctis, Gamberini, Borriello, Quagliarella, Materazzi

Ct: Roberto Donadoni