Picerno-Catania, divieto di trasferta per i tifosi etnei e chiusura del settore ospiti
L’AZ Picerno comunica che, in occasione della gara AZ Picerno – Catania, in programma sabato 29 novembre 2025 alle ore 14.30 presso lo Stadio Donato Curcio, è stato disposto – sulla base del decreto ministeriale notificato dalla Prefettura di Potenza – il divieto di vendita dei titoli di accesso ai residenti nella provincia di Catania, nonché la chiusura del settore ospiti per la medesima gara.
Lo stralcio del provvedimento recita: “la chiusura, per mesi tre, dei settori ospiti degli impianti sportivi dove la società Catania FC disputa gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti delle persone residenti nella provincia di Catania”.
Restano regolarmente acquistabili i biglietti online per tutti gli altri utenti.