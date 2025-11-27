Seconda vittoria consecutiva in Europa League per la Roma: il Midtjylland è battuto 2-1
Seconda vittoria di fila in Europa League per la Roma, che vince 2-1 contro il Midtjylland nella partita valevole per il 5° turno della Fase Campionato.
El Ayanoui apre le danze - Comincia forte la Roma, che arriva a concludere due volte con Soulé già nei primissimi minuti della partita. I giallorossi raccolgono immediatamente i frutti della pressione iniziale, sbloccando la partita al 7' con il primo gol europeo nei giallorossi di El Aynaoui, abile a girare al volo nel modo giusto, all'angolino, il preciso cross di Celik di sinistro. I danesi provano a organizzare una reazione, ma a lungo il possesso palla rimane una prerogativa dei padroni di casa, che gestiscono con esso anche i ritmi della contesa. Poco oltre la metà del primo tempo, una brutta notizia per Gasperini e per i tifosi della Roma, visto che deve alzare bandiera bianca anzitempo Manu Kone per un pestone subito alla caviglia. Al suo posto entra Cristante. A fine primo tempo Pellegrini va a un millimetro dal raddoppio, ma il suo destro dal limite, deviato, fa solo la barba al palo. È anche l'ultimo episodio da highlights fino all'intervallo, Roma e Midtyjlland negli spogliatoi sull'1-0.
El Shaarawy e poi Paulinho - Nessuna sostituzione per Gasperini al rientro in campo, il tecnico del Midtjylland cambia invece due uomini all'intervallo. Il secondo tempo riparte su una falsariga simile a quella del primo, per quanto i danesi provino a manovrare con maggiore frequenza. Sono della Roma però le occasioni più ghiotte di inizio ripresa, con i due fantasisti argentini Soulé e Dybala che si fanno minacciosi dalle parti di Olafsson. Le iniziali velleità di reazione del Midtjylland si spengono, a dieci dal novantesimo la Roma mette la freccia con un'azione tutta fatta da subentrati: Bailey, servito da un El Aynaoui versione MVP, appoggia per l'accorrente El Shaarawy, che fa 2-0. Forse troppo convinta di averla già chiusa, la Roma subisce pochi istanti più tardi il gol di Paulinho che accorcia le distanze. Ma non evita la seconda vittoria di fila in Europa League della Roma, che si impone 2-1.