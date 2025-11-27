Bologna, Odgaard: "Mi trovo meglio sulla trequarti. Attaccanti tutti in gol, positivo"
Uno degli assoluti protagonisti della vittoria per 4-1 in Europa League, Jens Odgaard ha commentato il match ai microfoni di Sky: "Importante prendere i tre punti in Europa League davanti ai nostri tifosi, quando tutti gli attaccanti fanno gol è sicuramente positivo. Io preferisco la posizione di trequartista, anche grazie all'intuizione del mister. Esultanza? Riferimento al baseball, lo faccio sempre quando ci sono i miei amici danesi in tribuna".
