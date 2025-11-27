Fabregas e le voci su Nico Paz al Real: "Non escludo resti a Como anche l'anno prossimo"

Sarà il Como di Cesc Fabregas ad aprire la 13esima giornata di Serie A, con l'anticipo in programma domani sera contro il Sassuolo. Una gara importante per il tecnico spagnolo, con in palio tre punti fondamentali per rimanere agganciati al treno di testa dopo un inizio di campionato già più che positivo. In conferenza stampa, però, quasi inevitabile parlare di colui che in questi giorni (e non solo) sta rubando la scena: Nico Paz, trascinatore dentro al campo e chiacchieratissimo sul mercato.

Le voci dall'Argentina e quale accordo c'è tra Como e Real Madrid - Dall'Argentina infatti negli ultimi giorni sono rimbalzate indiscrezioni secondo cui il Real vorrebbe riportare già a gennaio a Madrid il trequartista, usufruendo della clausola di ricompra, per costruire un centrocampo giovane e sudamericano con Franco Mastantuono, altro talento arrivato dal River. Uno scenario - quello dell'eventuale rientro immediato dell'argentino alla casa madre - che però non può verificarsi: l’accordo fra i lariani e le merengues prevede infatti una ricompra valida per tre stagioni, ma non nel mercato invernale. Nello specifico: 9 milioni al termine del primo anno (ormai passato), 10 dopo il secondo, 11 dopo il terzo. Inoltre, metà dell’eventuale futura rivendita spetterebbe comunque agli spagnoli. Una cifra destinata a diventare molto bassa rispetto alla valorizzazione ottenuta dal Como: Paz è già tra i migliori del campionato per gol e assist e potrebbe arrivare al Mondiale con l’Argentina.

A confermare il tutto, come detto, ci ha pensato lo stesso Fabregas, appunto nella conferenza stampa di vigilia qui le dichiarazioni integrali: "Le voci su Nico Paz e il Real Madrid? Non si deve dire niente. È un giocatore del Como, sarà con noi, poi dipende quello che decide l'altra squadra. Però non scarto che Nico possa essere qui anche l'anno prossimo. È ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui al Como? Lui ha fatto crescere noi e viceversa. Si vede. Tu vedi se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui". Per il momento dunque, il futuro lascia spazio al campo. Almeno fino a giugno.