Ravenna, Viola: "Ci sono buone prospettive, progetto serio e ambizioso"

Nicolas Viola è un nuovo calciatore del Ravenna. Queste le sue prime parole riportate dal Corriere di Romagna: "Mi sono confrontato con l’allenatore e ho avuto modo di conoscere una persona esigente. Come è giusto che sia, anche perchè io stesso sono molto esigente nei miei confronti. Penso che non avrò problemi di inserimento e sono completamente a disposizione. Conosco alcuni dei giocatori più esperti come Donati e Okaka ma ho avuto modo di studiare tutta la squadra e in Coppa martedì scorso ho visto tanti elementi interessanti e giovani.

I test fisici che ho svolto hanno dato buoni risultati, adesso arrivano gli allenamenti che spero confermino la mia convinzione di poter essere già pronto. Ci sono senza dubbio buone prospettive".

"Da quando ho lasciato il Cagliari mi sono sempre allenato perchè ritengo di poter ancora giocare ad alto livello, per questo ho voluto aspettare qualche mese. Poi ho capito da un lato che per gli svincolati adesso non è facile ricollocarsi in alto come desideravo e nello stesso tempo ho riflettuto sulla proposta del Ravenna. E’ vero che si tratta di Serie C e quindi una novità per me, tuttavia mi ha convinto la proposta seria e ambiziosa anche in chiave futura. Si tratta di un progetto con una immaginazione importante e io sono uno con una grande immaginazione e non certo privo di ambizione".