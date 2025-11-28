Bergomi: "Nel Bologna funziona bene tutto. E anche il ko di Freuler non ha pesato"
TUTTO mercato WEB
Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo i successi europei di Roma e Bologna contro Midtjylland e Salisburgo e la sconfitta della Fiorentina contro l'AEK Atene. Il pensiero dell'ex difensore si concentra soprattutto sul Bologna:
"Funziona bene tutto: le scelte dei giocatori, la rosa profonda che permette di fare rotazioni di qualità... Freuler era l'unico che giocava sempre e forse l'unico insostituibile per l'allenatore, ma anche una volta uscito lui dal campo è cambiato poco. Il livello dei giocatori è molto alto, l'allenatore ha idee e la squadra risponde bene. Ma per farlo bisogna allenarla bene e dargli dei concetti sul campo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile