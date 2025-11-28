Bergomi: "Nel Bologna funziona bene tutto. E anche il ko di Freuler non ha pesato"

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo i successi europei di Roma e Bologna contro Midtjylland e Salisburgo e la sconfitta della Fiorentina contro l'AEK Atene. Il pensiero dell'ex difensore si concentra soprattutto sul Bologna:

"Funziona bene tutto: le scelte dei giocatori, la rosa profonda che permette di fare rotazioni di qualità... Freuler era l'unico che giocava sempre e forse l'unico insostituibile per l'allenatore, ma anche una volta uscito lui dal campo è cambiato poco. Il livello dei giocatori è molto alto, l'allenatore ha idee e la squadra risponde bene. Ma per farlo bisogna allenarla bene e dargli dei concetti sul campo".