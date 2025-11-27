Svezia, la bandiera Sembrant dice addio alla Nazionale: dopo 17 anni e 5 medaglie al collo

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo”. È questo il saluto della Nazionale femminile della Svezia alla centrale difensiva Linda Sembrant che ha deciso di ritirarsi dalla Nazionale dopo ben 17 anni e 158 presenze internazionali condite da 19 reti e soprattutto due argenti olimpici – Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020 - e tre terzi posti – 2011, 2019 e 2023 – ai Mondiali di calcio. L'ex calciatrice della Juventus dunque non farà parte della squadra che nel 2026 sarà rivale dell'Italia nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali in Brasile.

“È la decisione più difficile che abbia mai preso e probabilmente non sarò mai completamente pronta a prenderla, ma è anche con orgoglio che oggi sono qui seduta e posso prendere questa decisione. La nazionale è stata la mia vita per così tanto tempo ed è una vita che ho sempre amato vivere. Ora chiudo quella porta e passo il testimone, è una sensazione fantastica. - sono le parole della classe ‘87 ai canali ufficiali della federazione - L'esordio è ormai lontano, ma ricordo ancora l'orgoglio di rappresentare la nazionale maggiore dopo gli anni trascorsi nella nazionale giovanile. È un orgoglio che ho portato con me in ogni partita internazionale”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte del mio percorso in nazionale. Tutte le giocatrici con cui ho avuto l'onore di giocare, tutte le capitane della nazionale, tutti i dirigenti. - conclude Sembrant - È stato emozionante vedervi diventare sempre più numerosi. Grazie per tutto l'amore che ho ricevuto. Non smettete mai di tifare per la nazionale. Presto lo faremo insieme. E insieme siamo la Svezia”.