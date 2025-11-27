Ufficiale
Giugliano, c'è l'accordo per la risoluzione del contratto per il centrocampista Lops
Francesco Lops non è più un calciatore del Giugliano, ecco il comunicato del club campano: "Il Giugliano Calcio 1928, comunica la risoluzione del contratto in essere con il calciatore Francesco Lops. La società ringrazia per l’impegno profuso augurando le migliori fortune personali e professionali".
