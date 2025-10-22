Conte s'appella a infortuni e assenze. Ce ne sono tre che stanno pensando tantissimo

Ci sono tante analisi possibili per commentare la storica sconfitta incassata ieri dal Napoli ad Eindhoven contro il PSV. Tutte giuste, tutte probabilmente che non spiegano fino in fondo un 6-2 che avrà portata non trascurabile anche quando entrerà in gioco il fattore differenza reti. Tra gli aspetti da evidenziare anche le tante defezioni, una prospettiva su cui Antonio Conte ha gettato luce nel corso della conferenza stampa post-partita: "Quest'anno per via di alcuni infortuni abbiamo dovuto far fronte a tante situazioni nuove, abbiamo dovuto recuperare i giocatori velocemente. Sicuramente l'anno scorso c'era molta più stabilità sia a livello di formazione che di decisioni. Contro lo Sporting abbiamo giocato con una difesa totalmente nuova. Rrahmani lo scorso anno ha fatto 38 presenze, quest'anno finora solo due. Buongiorno è partito che s'è operato, poi ha fatto anche lui due partite e oggi s'è rivisto titolare. C'è da lavorare e inserire i nuovi, cercare di far capire quanto prima le cose. Ci vorrò un po' di tempo e pazienza".

Effettivamente le assenze sono un fattore. Non sufficiente per spiegare i sei gol subiti ieri, ma utile per capire perché il Napoli dopo le prime dieci partite della stagione s'è riscoperto fragile. Ha incassato quattro sconfitte. In questa squadra ci sono oggi tre assenze che stanno pesando tantissimo e la prima l'ha menzionata proprio Conte in conferenza stampa: Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro giocò tutte le partite dello scorso campionato dal primo minuto, venne sostituito una sola volta a tredici dalla fine. Quest'anno invece è riuscito a scendere in campo solo in due circostanze.

Un'altra assenza che sta pesando tantissimo è quella di Stanislav Lobotka. Gilmour che ricopre le stesse zolle di campo non sta riuscendo fin qui a sostituirlo adeguatamente, soprattutto è protagonista di qualche errore di troppo. Non ha la stessa leadership, né la stessa capacità di saper guidare la squadra con calma e serenità nei momenti più complicati.

E poi il centravanti: tutta un'altra storia passare da Romelu Lukaku e Rasmus Hojlund a Lorenzo Lucca. Il centravanti belga fin qui durante questa stagione non c'è mai stato, quello danese sì e ha già risolto diverse situazioni complicate. L'ex United è però alle prese con un affaticamento muscolare e nelle ultime due gare tra il suo rendimento e quello di Lorenzo Lucca s'è vista una differenza notevole.

Rrahmani, Lobotka e Hojlund. Tre assenze che stanno facendo rumore, tre indisponibili che stanno rendendo ancor più complicato il lavoro di Antonio Conte in una stagione che stando a questi primi segnali si preannuncia molto più difficile rispetto alla scorsa.