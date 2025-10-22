Milan-Pisa: grandi numeri, un po' derby e anche sfida dell’ex

Partita da grandi numeri quella che aprirà la giornata numero 8 della Serie A 2025-2026. Numeri che contano i giorni passati dalle ultime volte…

Perché Milan-Pisa non andava in scena in Serie A dal 23 gennaio 1991. Venerdì saranno trascorsi esattamente 12.693 giorni. Un’eternità calcisticamente scrivendo. Allora terminò col punteggio di 1-0 per i rossoneri e Massaro a segno al minuto 20. A fine stagione lo scudetto sarebbe finito sulle maglie blucerchiate della Sampdoria. Il Diavolo chiuse in seconda posizione, staccato di cinque lunghezze dai genovesi.

E il Pisa?

Retrocessione in cadetteria.

I precedenti incroci al Meazza ci raccontano che i padroni di casa sono in vantaggio per 5-1 in fatto di vittorie, cui dobbiamo aggiungere 1 segno X. Quell’unico segno 2 in schedina risale però alla Serie B 1980-1981, 0-1 con Chierico man of the match al minuto 22 del primo tempo. Era il 24 maggio 1981. Venerdì saranno trascorsi 16.224 giorni.

Come arrivano a questo scontro diretto rossoneri e nerazzurri?

Milan primo a 16 (5V – 1X – 1P con 11GF e 4GS), di cui 9 in casa (3V – 0X – 1P con 6GF e 4GS). Attenzione l’unico KO rimediato fino a oggi è arrivato per meno di una delle altre due neopromosse in Serie A, la Cremonese. Pisa ultimo a quota 3 (0V – 3X – 4P con 3GF e 10GS), ma soltanto 1 in trasferta (0V – 1X – 2P con 3GF e 8GS). L’unica trasferta a punti? Proprio in Lombardia al primo turno, a Bergamo contro l’Atalanta.

Chiudiamo con tre curiosità, una numerica, l’altra campanilistica, l’ultima in tema di ex.

Per il Diavolo sarà la gara numero 3.100 nella Serie A con la formula del girone unico (adesso si trova, infatti, a 3.099). Per il livornese Massimiliano Allegri quella contro il Pisa saprà un po’ un di derby. Infine, non scordiamo l’ex Alberto Gilardino con le sue 94 caps e 36 reti nel massimo torneo da milanista.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

7 incontri disputati

5 vittorie Milan

1 pareggio

1 vittoria Pisa

7 gol fatti Milan

3 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Pisa 2-1, 3° giornata 1968/1969

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Pisa 1-0, 12° giornata 1990/1991