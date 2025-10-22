Dennis Man affossa il Napoli in Champions League: "La serata più bella della mia vita"

Il Napoli crolla in Olanda sotto un pesantissimo 6-2. Questo il risultato finale con il quale la squadra di Antonio Conte esce dal Philips Stadion di Eindhoven, la seconda sconfitta in tre giornate nella fase campionato di Champions League. Tra i gol dei padroni di casa, due portano la firma di Dennis Man, l'ex Parma che è stato tra i migliori in campo

"Incredibile, penso sia la serata più bella della mia vita. Abbiamo meritato la vittoria e siamo felici", ha detto lo stesso Man ai canali della UEFA nel post gara. Il Napoli? Li conosco, sono una squadra molto forte. Ho detto ai ragazzi prima della partita che avremmo avuto una partita difficile, ma abbiamo segnato due gol veloci. E poi abbiamo giocato sempre meglio".

"È meglio così. È meglio quando giochiamo contro grandi squadre. Penso che abbiamo più spazio per esprimere il nostro gioco. Abbiamo alcuni giocatori di ottima qualità. E so di poter aiutare molto questa squadra. Sto migliorando sempre di più".