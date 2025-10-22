Vola l'Inter in Champions, Bisseck: "Abbiamo fatto esattamente quello che volevamo fare"

A Bruxelles l'Inter conquista la settima vittoria di fila, rimane a punteggio pieno insieme a PSG e Arsenal ed è a un passo dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta che potrebbe già essere blindata il 5 novembre quando a San Siro arriverà il modesto Kairat Almaty. Netto il 4-0 con cui i nerazzurri di mister Chivu si impongono sull'Union Saint-Gilloise: sblocca Dumfries al 41', poi arriva il sigillo di Lautaro Martinez al 46'. Calhanoglu chiude i conti col tris al 53', prima del poker di Pio Esposito, alla prima marcatura in Champions League. Un risultato positivo che infonde ulteriore fiducia in vista della sfida di sabato contro il Napoli.

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha analizzato così la sfida ai microfoni della UEFA nel post gara: "Nei primi 15 minuti eravamo in difficoltà. Dopo aver superato quella fase, abbiamo giocato molto bene: abbiamo fatto esattamente quello che volevamo fare, quindi possiamo essere contenti di questa partita. Come difensore, mantenere la porta inviolata fa sempre piacere".

Bisseck sull'Union: "Sapevamo che sarebbero stati super motivati. Per loro era una partita importante. Hanno fatto un ottimo lavoro, soprattutto nei primi 15 minuti, e siamo rimasti un po' sorpresi. Non li abbiamo sottovalutati, ma ci siamo presi un po' di tempo per dare il massimo in campo. Dopodiché, abbiamo fatto un buon lavoro. Se l'Union continuerà a giocare così, penso che potrà farsi notare".

"Abbiamo avuto delle stagioni di Champions League di grande successo negli ultimi due anni, quindi sappiamo cosa siamo in grado di fare. Se continuiamo così, la fase a eliminazione diretta dovrebbe essere nel nostro mirino. Siamo orgogliosi di essere compatti in difesa, quindi dobbiamo continuare a giocare così per avere successo", ha chiosato Bisseck.