Ancora innesti per la Juventus: Pier Donato Vercellone è il nuovo Chief Communications Officer
Pier Donato Vercellone, ex capo della comunicazione del Milan dal settembre 2020 al marzo 2025, sarà il nuovo Chief Communications Officer della Juventus. La nomina sarà ufficializzata nelle prossime settimane ma è già stata annunciata alla Continassa. Nel curriculum di Vercellone figurano esperienze di alto livello in Nike, Sisal, Telecom Italia e Comune di Milano.
Non dovrebbe essere l’unico innesto, rivela oggi il Corriere dello Sport. Nell’area commerciale è in arrivo Peter Silverstone, dal 2022 Chief Commercial officer del Newcastle, con un passato anche all’Arsenal, dove ha lavorato per sette anni. Ora è pronto ad assumere il medesimo ruolo al timone della struttura commerciale delle Continassa.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
