Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti

Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 23:49Calcio femminile
Tommaso Maschio

La Serie A Women ha chiuso i battenti per questo 2025 ed è ora attesa da una lunga pausa invernale che vedrà il campionato ripartire a metà gennaio con le ultime due giornate del girone d’andata anche se la stagione ripartirà ufficialmente l’11 gennaio con la Supercoppa Women fra Juventus e Roma che si giocherà a Pescara. Nel frattempo la FIGC ha pubblicato sui propri canali ufficiali i numeri dell’anno solare che sta per chiudersi:

“Dai numeri dell’anno solare che si sta per chiudere, è la Lazio la squadra che ha collezionato più punti e vinto più partite nel 2025, rispettivamente 46 e 15, con il Milan che è invece stato il miglior attacco con 48 gol.  La Roma, capolista in questa Serie A Women, spicca per tiri totali (374) e nello specchio (128); la squadra con l’età media più giovane è stata invece il Napoli Women (24 anni e 99 giorni). 

RECORD INDIVIDUALI  - C’è una calciatrice della Lazio anche in testa alla classifica delle bomber del 2025: Martina Piemonte ha realizzato 21 gol, con sei marcature multiple (cinque doppiette e un poker). Ma la Serie A Women ha esaltato tante campionesse: da Manuela Giugliano – unica centrocampista in doppia cifra – a Ivana Andres e Julie Piga, giocatrici con più passaggi riusciti, fino a Cecilia Runarsdottir, portiere che ha collezionato più clean sheet nel 2025, ben otto.

GIOVANI - Il 2026 è pronto a mettere in mostra tanti talenti, che già nell’anno che stiamo salutando si sono affacciati alla Serie A Women. Le 2009 Giulia Guerzoni (Sassuolo) e Gioia Livignani (Lazio) sono le più giovani ad aver debuttato in Serie A; Gabriella Langella (Napoli Women) la più giovane a essere entrata in campo in almeno 10 partite. Il gol più giovane è stato quello della 2007 Karen Appiah (Milan) a Napoli il 6 dicembre; Giulia Dragoni (Roma) e Zara Kramzar (Como Women) le uniche nate dal 2005 in più ad aver realizzato almeno cinque reti. Chi saranno le prossime stelle?”.

