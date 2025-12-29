Pescara, si lavora per riportare in Italia Barba. In attacco piace sempre Corona

L’esperienza in Indonesia di Federico Barba potrebbe terminare dopo sei mesi in cui ha messo a segno tre reti in 15 presenze con il Persib fra campionato e AFC Champions League Two (la seconda competizione calcistica del continente asiatico). Come riferito da Rete8 infatti il centrale difensivo classe ‘93 è in trattativa con il Pescara dove ritroverebbe come direttore sportivo quel Pasquale Foggia che lo ha già avuto al Benevento. Il club abruzzese starebbe lavorando a un prestito non oneroso con opzione di riscatto in caso di permanenza in Serie B anche se l’operazione potrebbe essere resa più complicata dal ricco triennale che lo lega agli indonesiani.

Sempre secondo l’emittente il Pescara starebbe nuovamente insistendo con il Palermo per l’attaccante Giacomo Corona, classe 2004, che finora ha trovato poco spazio – 81 minuti spalmati in otto gare – in rosanero, ma per il momento i siciliani non hanno dato ancora il placet alla cessione tanto che Foggia guarda anche in casa Vicenza dove c’è Davide Stuckler, di proprietà della Cremonese, altro classe 2004 autore di già sei reti in 18 presenze in Serie C. Uno dei due dovrà sostituire quel Frank Tsadjout che è rientrato proprio alla Cremonese dopo non aver lasciato traccia in Abruzzo (zero reti in 4 presenze).

In uscita inoltre ci sono anche Kraja, Sgarbi, Cangiano, Giannini, Okwonkwo, Vinciguerra e Corbo.