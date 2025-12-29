Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pescara, si lavora per riportare in Italia Barba. In attacco piace sempre Corona

Pescara, si lavora per riportare in Italia Barba. In attacco piace sempre CoronaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:19Serie B
Tommaso Maschio

L’esperienza in Indonesia di Federico Barba potrebbe terminare dopo sei mesi in cui ha messo a segno tre reti in 15 presenze con il Persib fra campionato e  AFC Champions League Two (la seconda competizione calcistica del continente asiatico). Come riferito da Rete8 infatti il centrale difensivo classe ‘93 è in trattativa con il Pescara dove ritroverebbe come direttore sportivo quel Pasquale Foggia che lo ha già avuto al Benevento. Il club abruzzese starebbe lavorando a un prestito non oneroso con opzione di riscatto in caso di permanenza in Serie B anche se l’operazione potrebbe essere resa più complicata dal ricco triennale che lo lega agli indonesiani.

Sempre secondo l’emittente il Pescara starebbe nuovamente insistendo con il Palermo per l’attaccante Giacomo Corona, classe 2004, che finora ha trovato poco spazio – 81 minuti spalmati in otto gare – in rosanero, ma per il momento i siciliani non hanno dato ancora il placet alla cessione tanto che Foggia guarda anche in casa Vicenza dove c’è Davide Stuckler, di proprietà della Cremonese, altro classe 2004 autore di già sei reti in 18 presenze in Serie C. Uno dei due dovrà sostituire quel Frank Tsadjout che è rientrato proprio alla Cremonese dopo non aver lasciato traccia in Abruzzo (zero reti in 4 presenze).

In uscita inoltre ci sono anche Kraja, Sgarbi, Cangiano, Giannini, Okwonkwo, Vinciguerra e Corbo.

Articoli correlati
Il fratello di Reijnders raggiunge Barba in Indonesia: ha firmato con il Persig Bandung... Il fratello di Reijnders raggiunge Barba in Indonesia: ha firmato con il Persig Bandung
Federico Barba riparte dall’Indonesia: è un nuovo giocatore del Persib Federico Barba riparte dall’Indonesia: è un nuovo giocatore del Persib
Avellino, per la difesa si punta allo svincolato Barba. Obiettivo chiudere in settimana... Avellino, per la difesa si punta allo svincolato Barba. Obiettivo chiudere in settimana
Altre notizie Serie B
Pescara, si lavora per riportare in Italia Barba. In attacco piace sempre Corona Pescara, si lavora per riportare in Italia Barba. In attacco piace sempre Corona
Empoli, vicino l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli TMWEmpoli, vicino l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli
Bari, oggi l'ultima seduta d'allenamento del 2025: si riprenderà il 4 gennaio Bari, oggi l'ultima seduta d'allenamento del 2025: si riprenderà il 4 gennaio
Cesena, Siren Diao verso l'addio a gennaio? Ci pensa il Mantova TMWCesena, Siren Diao verso l'addio a gennaio? Ci pensa il Mantova
Avellino, Aiello: "Opereremo soprattutto in uscita. Poi uno o due difensori per alzare... Avellino, Aiello: "Opereremo soprattutto in uscita. Poi uno o due difensori per alzare il livello"
Sampdoria, tegola in difesa: confermata la lesione del crociato per Venuti TMWSampdoria, tegola in difesa: confermata la lesione del crociato per Venuti
Modena, ci siamo per De Luca: l'attaccante ha svolto le visite mediche Modena, ci siamo per De Luca: l'attaccante ha svolto le visite mediche
Spezia forte su Pedro Mendes del Modena: Candelari o Soleri le possibili contropartite... Spezia forte su Pedro Mendes del Modena: Candelari o Soleri le possibili contropartite
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
3 Roma-Genoa, le probabili formazioni: torna Ferguson, Soulé e Dybala alle sue spalle
4 Serie A, 17^ giornata LIVE: Baldanzi out, Gasp pronto a rilanciare Ferguson
5 Perché David Neres ha sempre gli occhi socchiusi? È una malattia e ce l'ha anche Huijsen
Ora in radio
Repliche 19:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, forte disappunto dopo le parole di Simonelli sul caso arbitri. Le ultime
Immagine top news n.1 Roma-Genoa, striscione dedicato a De Rossi: "Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma"
Immagine top news n.2 "Bentornato Daniele!". L'Olimpico accoglie con gli applausi la prima di De Rossi da avversario
Immagine top news n.3 Fiorentina, che farà Paratici con Vanoli? In caso di cambio allenatore, ecco le prime idee
Immagine top news n.4 Il Genoa rivuole Perin ma l'ingaggio è un ostacolo importante: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.5 Juventus, il Barcellona piomba su Dusan Vlahovic: primo contatto per il dopo Lewandowski
Immagine top news n.6 Sarri operato al cuore, il comunicato della Lazio: "Intervento di ablazione transcatetere"
Immagine top news n.7 "Non mi interessa cosa dice". Chivu vs Conte, dagli insulti di Parma al prossimo big match
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.2 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.3 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.4 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Abbiamo da sostituire Cruz e Mehic. Ma prima deve uscire qualcuno"
Immagine news Serie A n.2 Conte-Napoli, nuove polemiche: ma ha ragione? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Trapani, il ds Volume categorico: "Grandolfo non si muove da qui. Play off alla portata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Soulè in doppia cifra con la maglia della Roma: è il terzo straniero a riuscirci entro i 23 anni
Immagine news Serie A n.2 Caso arbitri, il disappunto della Lazio. Folorunsho operato al ginocchio: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 Michael Laudrup: "Milan di Sacchi fantastico. Ma non scordiamo il Napoli di Maradona"
Immagine news Serie A n.4 Sorensen: "Di Parma amo la torta fritta. L'italiano? Mi aiuta una coppia di anziani"
Immagine news Serie A n.5 Gautieri: "L'Inter sta dando una vera dimostrazione di forza, per me è la squadra da battere"
Immagine news Serie A n.6 Genoa tramortito e De Rossi emozionato: la Roma passeggia sui rossoblù, è 3-0 dopo 45'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, si lavora per riportare in Italia Barba. In attacco piace sempre Corona
Immagine news Serie B n.2 Empoli, vicino l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli
Immagine news Serie B n.3 Bari, oggi l'ultima seduta d'allenamento del 2025: si riprenderà il 4 gennaio
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Siren Diao verso l'addio a gennaio? Ci pensa il Mantova
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Aiello: "Opereremo soprattutto in uscita. Poi uno o due difensori per alzare il livello"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, tegola in difesa: confermata la lesione del crociato per Venuti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Mussi esonerato dal Trapani, Antonini commenta sui social: "Manca finalmente nel comunicato"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, si guarda in casa Siracusa per il vice-Costa: l'obiettivo è Cancellieri
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini: "Nessun debito IRPEF o INPS. Negli ultimi mesi ho versato 2 milioni"
Immagine news Serie C n.4 Potenza, Di Bari chiude all'arrivo di Murano: "Non è nei nostri pensieri"
Immagine news Serie C n.5 Trento, Zocchi: "Abbiamo da sostituire Cruz e Mehic. Ma prima deve uscire qualcuno"
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, fiducia nel portiere Passador: c'è il rinnovo fino al 2028 nonostante l'infortunio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.4 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.5 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?