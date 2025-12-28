Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí

Non solo il Pallone d'Oro per il calcio femminile, vinto con il record di tre anni consecutivi: nella serata dei Globe Soccer Awards 2025, la cui sedicesima edizione è in corso in questi minuti a Dubai, la centrocampista del Barcellona Aitana Bonmatí è stata premiata come la 'Miglior Calciatrice dell'anno', con il premio che si è poi esteso anche al suo club di appartenenza, eletto come 'Miglior società Femminile'.

Non solo quindi la calciatrice a ritirare trofei, ma anche il presidente blaugrana Joan Laporta, che, come si legge sull'edizione on line del noto quotidiano spagnolo Marca, ha poi parlato dal palco: "È un privilegio essere il presidente del club. Questo premio è dato dal fatto che la società sta vincendo tutto nel calcio maschile, ma è anche un modo per riconoscere quello che stiamo facendo nel calcio femminile. Sono molto orgoglioso e, anche se sono rimasto sorpreso perché è stato l'Arsenal a vincere la Champions League, penso che sia un riconoscimento per il punto di riferimento che rappresenta il Barcellona".