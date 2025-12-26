Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Conterio
Marco Conterio
Marco Conterio
L'Inter ha deciso di blindare Alessandro Bastoni per il mercato di gennaio. No all'addio e alla cessione del centrale della Nazionale italiana nonostante gli interessamenti e i sondaggi siano pure concreti in questi giorni natalizi per il difensore classe 1999. Ma succederà lo stesso d'estate, quando Barcellona e soprattutto Liverpool torneranno a farsi sentire per Bastoni?

Proviamo a capirlo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Le ultime parole di Alessandro Bastoni tra presente e futuro
Negli scorsi giorni, a Sportmediaset, Alessandro Bastoni ha parlato dei tanti interessamenti che arrivano da mezza Europa nei suoi confronti.
I tifosi leggono di interessamenti da parte di altri club. Che cosa si sente di dire?
"Sono cose che mi rendono orgoglioso perché significa che sto facendo bene sul campo, questo è quello che mi interessa maggiormente, ma come leggete voi, leggo anche io. Non c'è niente, sono felice qua, non ho nessun tipo di problema, non penso a cose extra-campo".

Resterà all'Inter?
"Probabilmente sì".

Che ne pensa delle difficoltà negli scontri diretti contro le altre big?
“Non è una cosa alla quale diamo troppo peso. Abbiamo sbagliato solo due tempi. In Serie A siamo primi e in Champions nelle prime otto. Sono molto orgoglioso di come stiamo reagendo alle voci da fuori che parlano di problemi che non esistono”

