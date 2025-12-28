Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"

Ai microfoni di firenzeviola.it, è intervenuta l'ex Ct della Nazionale Italiana Femminile Milena Bertolini, che ha fatto un punto della situazione circa il campionato di Serie A - ancora fermo per la lunga sosta - che sul calcio femminile in generale, per come si sta sviluppando nel nostro paese.

Queste, le sue parole: "A parer mio la Roma ha avviato un nuovo percorso che richiede tempo mentre la Juventus ha scelto nelle undici iniziali il proprio abito migliore. Fiorentina e Inter le vedo ben attrezzate per arrivare alla qualificazione in Champions. Vedremo cosa succederà ma sarà sicuramente una competizione agguerrita fino all’ultima giornata. La sorpresa del campionato? Napoli e Como stanno facendo molto bene e le ritengo due squadre rivelazione di questa prima parte".

Ma si passa poi appunto alle note dolenti: "Il movimento sta facendo fatica a decollare. Ci sono momenti di exploit che sembrano dare vantaggi nel breve termine ma poi tutto si dissolve a causa dell’improvvisazione. Servono visione futura, progettualità, idee e soldi da investire. Pertanto anche dopo brillanti risultati, ottenuti come quelli dell’ultimo Europeo, tutto torna al punto di partenza e si tornano a dire le stesse cose. Manca interesse reale o manca la capacità di avere una visione a lungo termine?".