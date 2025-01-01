Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Empoli, vicino l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli

Tommaso Maschio
Oggi alle 21:03Serie B
Tommaso Maschio
fonte Niccolò Ceccarini

Terremoto in casa Empoli a pochi giorni dall’apertura del mercato di riparazione. La società toscana, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, avrebbe infatti deciso di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Roberto Gemmi - in carica dal luglio 2024 – e sostituirlo con un altro dirigente.

Il nome è quello di Stefano Stefanelli, ex di Carpi, Pistoiese, Cesena e Pisa oltre che direttore dell’area scouting della Juventus nella scorsa stagione, con cui starebbe discutendo gli ultimi dettagli. Stefanelli dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo con l’Empoli e iniziare a operare da subito.

La squadra toscana ha chiuso il 2025 al nono posto in classifica, due punti sotto l’ultimo posto valido per i play off occupato dalla Juve Stabia. Ora toccherà al nuovo direttore sportivo rinforzare la rosa a disposizione di mister Dionisi per risalire la classifica e cercare di entrare fra le prime otto per tenere viva la speranza di tornare subito in Serie A dopo la retrocessione della scorsa stagione.

