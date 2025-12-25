Podcast TMW Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan

Thiago Silva è ufficialmente un giocatore del Porto. Però il Milan ci ha provato o, per raccontarla ancor più correttamente ora che emergono i retroscena e i dietro le quinte, è stato Zlatan Ibrahimovic a provare a portare in rossonero il centrale brasiliano che ha lasciato il Fluminense. Grande esperienza e spessore per il quarantunenne sul quale però il pressing del conseulor di Gerry Cardinale non è bastato. No della dirigenza al completo, di Giorgio Furlani e neanche la luce verde (a dispetto di quelle che erano le prime voci) di Massimiliano Allegri.

Ve lo spieghiamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Thiago Silva spiega la scelta del Porto

La scelta di tornare in Europa non è stata indolore e Thiago Silva lo sa bene. L’annuncio del suo approdo al Porto ha infatti generato reazioni contrastanti in Brasile, spingendo il difensore a intervenire in prima persona sui social per chiarire le proprie motivazioni, dopo le critiche piovute nelle ore successive all’ufficialità. “Sono qui per chiarire alcune cose dette oggi e decontestualizzate da menti maligne, da persone con cattive intenzioni”, ha spiegato il centrale brasiliano. “Sono anche qui per esprimere quanto amo il Fluminense, sia io che la famiglia Silva. Per ringraziare, in particolare, il presidente per il suo impegno e tutti coloro che lo hanno reso possibile. Porteremo il Fluminense nei nostri cuori per il resto della nostra vita”. Il punto centrale della decisione, però, va oltre il campo: “Il mio ritorno in Europa mi avvicina alla mia famiglia. I miei figli stanno vivendo momenti speciali e mi mancano. Vorrei essere più vicino a loro; ho già perso molti momenti speciali…”. Parole sincere, che raccontano il lato umano di una scelta maturata a 41 anni.