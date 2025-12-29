Roma-Genoa, striscione dedicato a De Rossi: "Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma"
"Bentornato Daniele!" urla alle 20.35 lo speaker giallorosso, che ha accolto il ritorno di Daniele De Rossi all'Olimpico, dopo aver assistito ad un video di higlights della sua avventura da calciatore della Roma. Oggi l'attuale allenatore del Genoa torna nel suo stadio da avversario e il pubblico di casa ha voluto tributargli il giusto omaggio, lasciando per un attimo da parte il tifo.
Poco dopo è apparso anche un striscione dedicato all'ex capitano nei Distinti Sud: “Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma”
