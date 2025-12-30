Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembreTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 01:00Serie A
Tommaso Bonan
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

LA JUVENTUS ACCELERA PER IL RINNOVO DI YILDIZ. IL COMO GUARDA IN BRASILE. PERIN PRIMO OBIETTIVO PER IL GENOA. IN ATTESA DI PARATICI, ECCO I PRIMI NOMI PER IL MERCATO DELLA FIORENTINA.

La Juventus vuole blindare in fretta il futuro di Kenan Yildiz, per respingere le continue attenzioni delle grandi d’Europa. I contatti con l’entourage sono costanti e a gennaio è atteso un nuovo summit, ma il sì sembra già più vicino. Dopo l’offerta da 4,5 milioni più bonus, la Juve è pronta a salire infatti fino a 6 milioni, per renderlo uno dei più pagati della rosa. Sul tavolo anche un possibile prolungamento fino al 2031. Anche Dusan Vlahovic, attualmente ai box e destinato a lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione, fa gola in giro per l’Europa. Secondo quanto riferito da Marca, il Barcellona si sarebbe infatti mosso in maniera concreta per il centravanti serbo. Secondo il portale online del quotidiano spagnolo, sarebbe partito un primo contatto, per capire la situazione. Non sarebbe nemmeno da escludere un’eventuale offensiva già a gennaio, anche se Vlahovic rientrerà in campo solo nella seconda metà di febbraio, nel migliore dei casi. Per il Barça, l’eventuale arrivo di Vlahovic servirebbe a rimpiazzare un altro big in partenza a parametro zero. A fine stagione scadrà infatti il contratto di Robert Lewandowski, accostato anche al Milan nelle ultime settimane.

Lorenzo Lucca da quando è a Napoli ha perso la Nazionale. Prima scelta per l'attacco dopo la conquistato dello Scudetto, è stato fin da subito oscurato da Rasmus Hojlund e di fatto in questi quattro mesi è stato sempre e comunque la riserva del centravanti danese. Visto il rendimento e la crescita del calciatore classe 2003 Antonio Conte sta avendo ragione, ma è chiaro che per Lucca - 35 milioni di euro di investimento complessivi - un trasferimento è ora necessario per non perdere altri sei mesi. Per non ritrovarsi tra poco anche alle spalle di Romelu Lukaku. Per avere ancora qualche piccola speranza di ritrovare la Nazionale a stretto giro di posta. Manna in estate ha chiuso l'operazione con l'Udinese sulla base di un prestito oneroso da nove milioni di euro più obbligo di riscatto a 26. Proprio i soldi spesi per acquisirlo a titolo temporaneo sono quelli che oggi il Napoli chiede per cedere Lucca una manciata di mesi dopo il suo arrivo dall'Udinese. Soprattutto dopo le limitazioni sul mercato derivanti dalla decisione della commissione istituita dal Ministro Abodi, il Napoli ha bisogno di incassare per operare sul mercato in entrata. Almeno sei-sette milioni per un prestito che a quel punto sottende un obbligo di riscatto, un affare sulla stessa falsariga di quello definito in estate per acquistare Lucca dall'Udinese. Non sarà facile: gli ultimi sono stati mesi complicati e oggi il centravanti di Moncalieri non ho lo stesso appeal che aveva lo scorso luglio.

Un Como sempre più internazionale. Dopo il successo ottenuto sul campo del Lecce, la formazione lariana vola sempre più nei quartieri alti della classifica ed è, in questo momento, in lotta per un posto nelle prossime competizioni europee. Merito di un mercato costruito con tanta liquidità a disposizione acquistando giocatori di valore e di prospettiva. La dirigenza non dovrebbe fermarsi qui e nel prossimo mercato potrebbero arrivare dei nuovo innesti che andranno a rinforzare la rosa di Cesc Fabregas. E per la corsia di sinistra, i biancoblù potrebbero andare a pescare in Brasile. Secondo quanto riporta Sky Sport, uno dei profili maggiormente attenzionati potrebbe essere Kaiki Bruno, classe 2003 difensore esterno mancino di proprietà del Cruzeiro. Per il momento si tratta soltanto di un interessamento, da capire adesso se il Como deciderà di affondare il colpo e tentare l’acquisto del giocatore.

Alla ricerca di un portiere titolare per la seconda parte di stagione, Mattia Perin della Juventus è oggi il primo obiettivo del Genoa per gennaio. La trattativa è in piedi, ma in questo momento non è alle battute finali. Tutt'altro.Già, perché se da un lato c'è la volontà del Genoa di affidare a Perin il ruolo di portiere titolare, dall'altro ci sono conti che per il momento non tornano. Il numero uno laziale è legato alla Juventus da un contratto valido fino al 2027, è più di un secondo portiere dato che fin qui ha collezionato quattro presenze e soprattutto ha un ingaggio da 1.5 milioni di euro netti l'anno. Per arrivare a un accordo ci sono quindi un paio di condizioni da soddisfare. Innanzitutto che la Juventus trovi un altro secondo portiere affidabile come Perin e poi che il Genoa riesca a coprire l'ingaggio dell'estremo difensore 33enne con un'offerta economicamente importante che oggi non è pervenuta. Da qui alla fine del contratto con la Juventus Perin guadagnerà più di due milioni di euro netti e proprio questi soldi dovrà mettere sul piatto il Genoa se vorrà arrivare a dama.

C'è aria di rifondazione a gennaio per la Fiorentina, tristemente sempre più ultima da sola nella classifica di Serie A e sconfitta anche sabato in uno scontro salvezza che poteva essere decisivo per ribaltare l'inerzia e invece perso per 1-0 sul campo del Parma. In una situazione nella quale anche l'ambiente che accompagna la Fiorentina appare svuotato e senza appigli, l'imminente arrivo in dirigenza di Fabio Paratici è l'elemento che sembra poter dare una scossa, quella necessaria per risvegliare un intero popolo - oltre che la 'sola' squadra - immerso nel torpore. E non deve stupire che inizino già a circolare i primi nomi per il mercato di gennaio della Fiorentina. Che cerca profili per rinforzare sia la difesa che il centrocampo, in particolare aggiungendo un po' di qualità sulla trequarti. Rispondono alla prima necessità i profili per esempio di Rodrigo Becao del Fenerbahce (ex Udinese) e di Diego Coppola, che sarebbe pronto a rientrare in Serie A dopo aver lasciato l'Hellas Verona in estate per tentare un'avventura al Brighton in cui però ha goduto di meno spazio di quanto pensasse di poter raccogliere. Il nome più caldo allo stato attuale per la trequarti è invece quello di Lazar Samardzic, non del tutto al centro del progetto Atalanta e per il quale si sono fatte già avanti diverse realtà di recente.

FLAMENGO, TUTTO DEFINITO: FILIPE LUIS RESTA ALLA GUIDA. IL NIZZA CAMBIA ALLENATORE, BENVENUTO PUEL. IL CAEN DI MBAPPE' CHIAMA A BORDO CLICHY NEI PANNI DI TECNICO. DIETROFRONT ALVARO FERNANDEZ: ADDIO SIVIGLIA, ARRIVATO AL DEPORTIVO. ABITUATO AI COLPACCI IN ATTACCO, L'EINTRACHT ANNUNCIA UN NUOVO ACQUISTO DALLA B TEDESCA. SEMENYO SI AVVICINA FORTEMENTE AL CITY: ACCORDO TRA GUARDIOLA E IL GIOCATORE, AFFARE POSSIBILE A GENNAIO. E IL BOURNEMOUTH PENSA A BRENNAN JOHNSON COME SOSTITUTO. TER STEGEN VIA DAL BARCELLONA, VA AL GIRONA? MICHEL APRE LA PORTA.

Il Flamengo ha ufficialmente annunciato la firma del rinnovo contrattuale con il tecnico Filipe Luís fino a dicembre 2027, ponendo fine a settimane di trattative e speculazioni che avevano tenuto tutti con il fiato sospeso. José Boto, direttore esecutivo del club, racconta che l’accordo è stato possibile grazie alla "volontà genuina di entrambe le parti di proseguire il progetto, unita alla disponibilità a trovare un’intesa equilibrata e sostenibile, rispettosa delle ambizioni del tecnico e delle politiche di governance del club stabilite da Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo".

Era nell'aria da diversi giorni, ora è arrivata l'ufficialità. Il Nizza ha annunciato la conclusione del rapporto con l’allenatore Franck Haise e i suoi collaboratori Lilian Nalis e Johann Ramaré. "In accordo con il presidente Rivère e vista la situazione sportiva, abbiamo deciso di porre fine al mio incarico da allenatore del Nizza, così come quelli dei miei collaboratori", ha dichiarato Haise, ringraziando tutto lo staff e i tifosi e augurando al club di ritrovare presto una dinamica positiva. In un momento complesso sul piano sportivo, la società ha scelto di affidare la guida della prima squadra a Claude Puel, che torna sulla panchina del club dopo la sua esperienza tra il 2012 e il 2016. Allenatore esperto e profondo conoscitore dell’ambiente (anche se fermo da 4 anni), Puel avrà come obiettivo principale il rilancio delle prestazioni della squadra per il resto della stagione.

Scossa importante in casa Caen. Il club normanno, di proprietà della famiglia Mbappé, ha annunciato la separazione dall’allenatore Maxime d’Ornano alla vigilia della seconda parte di stagione in National. Una decisione maturata dopo mesi complicati e risultati al di sotto delle aspettative, con la squadra ferma al 10° posto in classifica, lontana sei punti dal podio e addirittura dodici dalla vetta. La situazione sportiva si era progressivamente deteriorata, aggravata da una clamorosa eliminazione in Coppa di Francia contro il modesto Bayeux lo scorso novembre, sconfitta che aveva scatenato la dura reazione dei tifosi. A pesare anche una striscia negativa di una sola vittoria nelle ultime sette partite, segnale evidente di una squadra in difficoltà e senza continuità. Nel comunicato ufficiale, il club ha ringraziato d’Ornano per l’impegno quotidiano, spiegando però la volontà di "avviare una nuova dinamica sportiva" per provare a raddrizzare la stagione. Una scelta che ha già un volto preciso, l'ex Manchester City Gael Clichy.

Le strade di Alvaro Fernandez e del Siviglia si separano subito. Il portiere spagnolo classe '98 è approdato a Nervión nella stagione 2024/25 e dopo sole 11 presenze e 17 gol incassati ha ricevuto il permesso del club di LaLiga di saltare l’allenamento e finalizzare un’uscita che era in lavorazione da mesi. La rescissione anticipata del suo contratto permette al giocatore di cercare una nuova sistemazione dove possa ritrovare il protagonismo perso agli ordini di Matias Almeyda (allenatore del Siviglia). Da svincolato ha firmato ufficialmente con il Deportivo La Coruña: il 28enne era già stato cercato la scorsa sessione di mercato estiva e nelle ultime ore ha annunciato di aver firmato un contratto fino a giugno 2027. Un'operazione che lo ricongiunge con Antonio Hidalgo, allenatore biancoblù suo grande estimatore fin dai tempi dell'Huesca.

L’Eintracht Francoforte pesca un nuovo bomber dalla Serie B tedesca. Pochi istanti fa il club di Bundesliga ha annunciato l'ingaggio del 22enne Younes Ebnoutalib, centravanti dell'Elversberg. "Nato a Francoforte, germano-marocchino dal fisico impressionante, sta vivendo un’ascesa fulminea. Non è mai passato per il settore giovanile dell’Eintracht e a 19 anni ha tentato l’avventura in Italia, per poi tornare in Germania senza club", si legge dal comunicato ufficiale delle Aquile.

L'entourage di Antoine Semenyo sarebbe atteso a Manchester per finalizzare i termini contrattuali, mentre il City avrebbe già avviato i colloqui con il Bournemouth - che detiene il cartellino del giocatore - per discutere della clausola rescissoria da 65 milioni di sterline (74 milioni di euro circa). Le discussioni dovrebbero avanzare nel corso di questa settimana, dato che il club degli sky blues punta a concludere l’ingaggio dell’ala 25enne all’apertura della finestra di mercato il 1° gennaio. Gli agenti di Semenyo dovrebbero inoltre concordare un contratto a lungo termine all’Etihad Stadium. Al momento il Manchester City sarebbe l'unico club ad aver contattato direttamente il Bournemouth per Semenyo per parlare dell'eventuale attivazione della clausola d'uscita (attiva dal 1° al 10 gennaio), sebbene l'interesse mostrato da altre big come Liverpool e Manchester United, oltre che Tottenham. Mentre il Chelsea si è defilato.

Il Bournemouth si è fatto sotto per Brennan Johnson, ala destra del Tottenham, classe 2001 sul quale ci sarebbe anche il Crystal Palace. Le Cherries hanno abbastanza premura visto che Antoine Semenyo è sempre più vicino all'approdo al Manchester City, per un trasferimento da 65 milioni di sterline. Del calciatore degli Spurs la dirigenza con Iraola ne ha discusso, ma non è ancora chiaro se gli Spurs siano disposti a cederlo. O se possa eventualmente partire in prestito nella finestra di mercato di gennaio. Interrogato sul futuro del 24enne gallese al club, l’allenatore del Tottenham Thomas Frank ha dichiarato: "Penso che Brennan sia molto importante per noi. Forse non ha giocato molti minuti, ma purtroppo posso schierare solo 11 giocatori. Ha comunque iniziato parecchie partite. Credo che Brennan sia un giocatore importante per noi", ha ribadito il messaggio.

"È un giocatore top, tutti vorrebbero avere un giocatore così". Così Michel, allenatore del Girona, ha parlato di Marc-André Ter Stegen viste le continue voci in merito ad un possibile approdo del portiere tedesco dal Barcellona ai rojiblancos a gennaio in prestito per 6 mesi. L'obiettivo primario del giocatore di 33 anni è ritrovare campo e spazio per guadagnarsi la chiamata in Nazionale per i Mondiali.

Articoli correlati
Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta,... Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina
Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e... Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e 4 volte al Genoa
Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci... Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre
Fiorentina a caccia di esterni offensivi: spunta anche il nome di Silvetti dell'Inter... Fiorentina a caccia di esterni offensivi: spunta anche il nome di Silvetti dell'Inter Miami
"Se segnasse sarebbe già in altre squadre". Ma Kone per la Roma è comunque imprescindibile... "Se segnasse sarebbe già in altre squadre". Ma Kone per la Roma è comunque imprescindibile
Lucchesi sulla Fiorentina: "Non mi spiego perché ancora non sia arrivato Paratici"... Lucchesi sulla Fiorentina: "Non mi spiego perché ancora non sia arrivato Paratici"
Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"... Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"
Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"... Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"
Futuro Dovbyk: c'è l'Everton su di lui, ma vuole rimanere in Italia. Ci pensa il... Futuro Dovbyk: c'è l'Everton su di lui, ma vuole rimanere in Italia. Ci pensa il Como
Genoa, Ekuban: "Troppo morbidi a inizio gara. Dobbiamo ripartire" Live TMWGenoa, Ekuban: "Troppo morbidi a inizio gara. Dobbiamo ripartire"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
1 Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e 4 volte al Genoa
2 Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"
3 Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"
4 "Se segnasse sarebbe già in altre squadre". Ma Kone per la Roma è comunque imprescindibile
5 "Forse vuole il mio lavoro": Manchester United, Amorim e la battuta su Bruno Fernandes
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina
Immagine top news n.1 "Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi
Immagine top news n.2 La Roma si riprende il quarto posto, basta un tempo contro il Genoa. De Rossi: "Oggi mosci"
Immagine top news n.3 Giro di campo e saluto sotto la Curva Sud per De Rossi al termine di Roma-Genoa: le immagini
Immagine top news n.4 Alla Roma basta un tempo per tornare quarta: 3-1 al Genoa del figliol prodigo De Rossi
Immagine top news n.5 Lazio, forte disappunto dopo le parole di Simonelli sul caso arbitri. Le ultime
Immagine top news n.6 Roma-Genoa, striscione dedicato a De Rossi: "Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma"
Immagine top news n.7 "Bentornato Daniele!". L'Olimpico accoglie con gli applausi la prima di De Rossi da avversario
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.2 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.3 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.4 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Volume: "Fare calcio in Sicilia è dispendioso. Spendiamo 50mila euro solo di trasferte"
Immagine news Serie C n.2 Trento, Zocchi: "Abbiamo da sostituire Cruz e Mehic. Ma prima deve uscire qualcuno"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, il ds Volume categorico: "Grandolfo non si muove da qui. Play off alla portata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina a caccia di esterni offensivi: spunta anche il nome di Silvetti dell'Inter Miami
Immagine news Serie A n.3 "Se segnasse sarebbe già in altre squadre". Ma Kone per la Roma è comunque imprescindibile
Immagine news Serie A n.4 Lucchesi sulla Fiorentina: "Non mi spiego perché ancora non sia arrivato Paratici"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Kvernadze premiato in Georgia: è il miglior giovane del 2025
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Festa verso l'addio a gennaio. Sarà sostituito da Bardi del Palermo
Immagine news Serie B n.3 Bari, Vicari al fianco di Castrovilli: "Inaccettabile augurare la malattia a qualcuno"
Immagine news Serie B n.4 Padova, per Bacci ci sarà il prestito in Serie C: Lumezzane in pole per l'ex Empoli
Immagine news Serie B n.5 Pescara, si lavora per riportare in Italia Barba. In attacco piace sempre Corona
Immagine news Serie B n.6 Empoli, vicino l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Volume: "Fare calcio in Sicilia è dispendioso. Spendiamo 50mila euro solo di trasferte"
Immagine news Serie C n.2 Bangal eroe in Mozambico, il suo agente: "Parla bergamasco, ma non può giocare in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, Martins già ai saluti. L'attaccante rientrerà al Monza: poi nuovo prestito
Immagine news Serie C n.4 Mussi esonerato dal Trapani, Antonini commenta sui social: "Manca finalmente nel comunicato"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, si guarda in casa Siracusa per il vice-Costa: l'obiettivo è Cancellieri
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini: "Nessun debito IRPEF o INPS. Negli ultimi mesi ho versato 2 milioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.6 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?