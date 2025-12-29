Podcast TMW A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro

Dal 'quasi' addio, dalla possibilità di farsi le ossa e crescere altrove a una certezza. Semih Kilicsoy è uno dei giocatori copertina del dicembre della Serie A. Come è arrivato al Cagliari una delle grandi promesse del calcio turco, in prestito con diritto di riscatto dal Besiktas? Man mano che passano le giornate, la sensazione sembra chiara: per 12 milioni la società di Tommaso Giulini si è garantita un capitale per il futuro.

Kilicsoy e gli elogi del suo tecnico, Fabio Pisacane

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato così a Sky Sport la vittoria ottenuta sul campo del Torino e le ottime prove dei singoli Kilicsoy e Palestra: "Venivamo da una settimana complicata, ma abbiamo fatto una grandissima vittoria su un campo pesante contro una squadra forte. Questo rende merito ai ragazzi, per quello che stanno facendo al netto delle assenze". Sul gran gol di Kilicsoy: "Penso di avere tra le mani un grandissimo talento, quello che fa negli spazi stretti in allenamento è roba da circo. Poi in campo è diverso... Ha avuto qualche difficoltà di inserimento e di natura tattica. Ricordiamoci che arriva dal campionato turco, dove la sua squadra per l'80% delle partite ha l'80% del possesso palla. Siamo felici, lo abbiamo aspettato e coccolato. Non è stato facile, perché calcisticamente Kilicsoy arriva da un'altra parte del mondo. Siamo tutti contenti per lui perché sappiamo quanto ha aspettato questo momento, se lo merita".