Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"

"L'hanno trovato in pochi il modo di affrontare la Roma, io no". Così Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro la Roma: "Volevamo andare noi nello spazio, ma non ci siamo riusciti benissimo. Serve tenere botta nei duelli e nel giro palla loro, ci. eravamo riusciti altre volte. Se non sei perfetto, rischi di giocare così: ma la Roma ti mette in condizione di giocare così, è difficile. Hanno tanta qualità d'avanti: non mi sembra così scarsa come si dice. Serve trovare una squadra superiore nei duelli per battere Gasperini, ma non è facile".

L'episodio Ostigard-Svilar?

"Non dico la spiegazione dell'arbitro perché non farebbe una bella figura. C'era qualcuno che doveva guardarla dal monitor, per me non c'erano altre valutazioni. Non abbiamo perso per quell'episodio, ma quello che non va bene sono le spiegazioni che ci danno. Il VAR se diventa uno strumento per dire che non si sbaglia mai perde credibilità: un cazzotto è un cazzotto, al di la se la mano è aperta o chiusa. Sono supercazzole. Sembra che hanno sempre ragione loro, basta pensare all'episodio della Lazio che è stato spiegato in maniera diversa di quento visto in altri episodio. L'episodi vanno visti per quello che sono".