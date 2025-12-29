Futuro Dovbyk: c'è l'Everton su di lui, ma vuole rimanere in Italia. Ci pensa il Como
Il mercato di gennaio potrebbe essere ancora una volta movimentato per Artem Dovbyk, che potrebbe anche non essere più a Roma dopo il mese di gennaio. L’ex Girona è tornato in campo dopo l’infortunio nel finale contro il Genoa, ma ora per lui potrebbe accendersi le trattative, rivela Sky Sport.
Sull’attaccante c’è l’Everton che insiste, ma lui vorrebbe continuare a giocare in Italia. E anche nel nostro campionato ci potrebbero essere delle occasioni. In primis su di lui c’è il Como, che ci ha pensato ma che non affonda il colpo: Fabregas vuole un altro attaccante dopo gli infortuni di Diao e Morata, mentre la pista Milan si è notevolmente raffreddata dopo l'arrivo di Fullkrug.
