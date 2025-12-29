La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa

Oltre a Lucia Di Guglielmo, che ha sul piatto due offerte dagli Stati Uniti d’America – Washington Spirit e San Diego Wave –, la Roma a gennaio potrebbe perdere un’altra giocatrice importante come la centrocampista offensiva Giulia Dragoni. La classe 2006 si è ripresa dall’infortunio che le aveva fatto saltare l’Europeo con l’Italia, e in questa stagione ha già messo a segno quattro reti in nove presenze in Serie A Women. Nonostante questo a gennaio il club giallorosso potrebbe dover fare a meno di lei.

Secondo quanto riferito da ESport3 infatti il Barcellona, che ne detiene il cartellino, avrebbe intenzione di riportarla in Catalogna per far fronte ai diversi infortuni che hanno colpito il centrocampo, in particolare quello di Aitana Bonamtì che dovrà restare ferma per diversi mesi con il rientro fissato, nella migliore delle ipotesi, per le ultime gare della stagione. Vista anche la situazione economica in cui versa la società catalana l’idea di riportare la calciatrice azzurra a Barcellona rappresenterebbe la soluzione più efficace e a basso costo per poter competere sui tre fronti: LigaF, Copa de la Reina e Women’s Champions League.

Dragoni in questo anno e mezzo di prestito alla Roma ha dimostrato di essere pronta per i grandi palcoscenici, affrontati anche con la maglia dell’Italia, e di poter far parte della rosa della squadra più forte d’Europa dove nel 2023-24 riuscì a ritagliarsi un certo spazio collezionando nove presenze e un gol nella coppa nazionale. Si attendono sviluppi con il club giallorosso che potrebbe vedersi costretto a intervenire anche a centrocampo per rinforzare la rosa di mister Rossettini in vista della seconda parte di stagione.