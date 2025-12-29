Vicenza, si guarda in casa Siracusa per il vice-Costa: l'obiettivo è Cancellieri

Il Vicenza segue con grande interesse quanto sta accadendo a Siracusa dove la situazione resta preoccupante nonostante le rassicurazioni del numero uno Alessandro Ricci che ha però chiesto pazienza ai tesserati in merito al pagamento di stipendi e contributi del mese di ottobre, che andavano saldato entro il 16 dicembre assieme a quelli di settembre, che dovrebbero essere versati nei primi giorni del nuovo anno.

Una situazione che potrebbe incidere sulle scelte dei giocatori e spingere alcuni di essi, che hanno mercato, a chiedere la cessione a gennaio qualora le promesse dovessero essere disattese.

Fra questi c’è il difensore Damiano Cancellieri, classe 2001, che piace molto al Vicenza come confermato anche dal direttore sportivo Giorgio Zamuner. Il laterale infatti sarebbe uno dei profili individuati per affiancare Filippo Costa sulla corsia mancina. Come riferisce Trivenetogoal.it la trattativa è ben avviata e potrebbe vedere un’accelerazione a inizio gennaio anche alla luce di quanto accadrà nel club siciliano.