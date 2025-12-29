Padova, per Bacci ci sarà il prestito in Serie C: Lumezzane in pole per l'ex Empoli

Il futuro di Jacopo Bacci, centrocampista che il Padova ha prelevato la scorsa estate dall’Empoli, sarà in Serie C. Il classe 2005 in estate era stato vicino al prestito all’Arzignano Valchiampo anche se l’affare non si chiuse con il giovane calciatore che è rimasto in forza ai patavini dove però non è mai sceso in campo in questa prima parte dell’anno.

Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it Bacci, che vanta tre presenze in Serie A con i toscani, sarebbe infatti vicino al prestito al Lumezzane. Il club bresciano ha infatti superato la concorrenza del Trento che ha deciso di puntare su altri profili per rinforzare la propria linea mediana.