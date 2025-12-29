Sambenedettese, Martins già ai saluti. L'attaccante rientrerà al Monza: poi nuovo prestito

L’avventura di Kevin Martins alla Sambenedettese è da considerarsi chiusa con sei mesi d’anticipo. L’esterno offensivo classe 2005 infatti è ormai ai margini del club marchigiano, dove ha giocato appena quattro spezzoni di partita nel girone d’andata e farà ritorno al Monza che ne detiene il cartellini e a cui è legato fino al 2028.

Il figlio dell’ex attaccante dell’Inter Oba Oba Martins non resterà però in forza alla formazione allenata da Paolo Bianco, ma sarà girato nuovamente in prestito in Serie C per cercare quel minutaggio che in rossoblù non ha trovato e proseguire nel suo percorso di crescita. Lo riporta tuttomonza.it.