Live TMW Genoa, Ekuban: "Troppo morbidi a inizio gara. Dobbiamo ripartire"

Il Genoa deve arrendersi alla Roma: all'Olimpico è un dominio giallorosso. I rossoblù escono sconfitti sotto i colpi di Soulé, Koné e Ferguson. Nel postpartita, è Ekuban a presentarsi in conferenza stampa per commentare il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.55 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa è successo stasera?

"Siamo partiti morbidi e non ce lo possiamo permettere. Partendo così, loro escono fuori: i due gol hanno indirizzato il match. Dobbiamo resettare e ripartire".

Avete percepito l'emozione di De Rossi in settimana?

"No, l'ha preparata come tutte le altre. Ci aveva detto di non farsi abbindolare dalla festa dei tifosi e che sarebbe stato al nostro fianco nei 90 minuti. Lui è sempre stato professionale".

Quanto è importante De Rossi per te e per la squadra?

"Le sue parole per me mi fanno sempre onore. Sono amareggiato, c'è tanta stima nei miei confronti da parte sua e ciò mi deve spronare per le prossime. Sta facendo quel che ha sempre fatto: ci sta trascinando verso il massimo che abbiamo a disposizione. Vuole farci giocare dando il massimo contro chiunque, perché solo così possiamo farcela".

23.59 ⁠- Termina la conferenza stampa.