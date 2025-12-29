Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Genoa, Ekuban: "Troppo morbidi a inizio gara. Dobbiamo ripartire"

Genoa, Ekuban: "Troppo morbidi a inizio gara. Dobbiamo ripartire"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:59Serie A
Marco Campanella

Il Genoa deve arrendersi alla Roma: all'Olimpico è un dominio giallorosso. I rossoblù escono sconfitti sotto i colpi di Soulé, Koné e Ferguson. Nel postpartita, è Ekuban a presentarsi in conferenza stampa per commentare il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.55 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa è successo stasera?
"Siamo partiti morbidi e non ce lo possiamo permettere. Partendo così, loro escono fuori: i due gol hanno indirizzato il match. Dobbiamo resettare e ripartire".

Avete percepito l'emozione di De Rossi in settimana?
"No, l'ha preparata come tutte le altre. Ci aveva detto di non farsi abbindolare dalla festa dei tifosi e che sarebbe stato al nostro fianco nei 90 minuti. Lui è sempre stato professionale".

Quanto è importante De Rossi per te e per la squadra?
"Le sue parole per me mi fanno sempre onore. Sono amareggiato, c'è tanta stima nei miei confronti da parte sua e ciò mi deve spronare per le prossime. Sta facendo quel che ha sempre fatto: ci sta trascinando verso il massimo che abbiamo a disposizione. Vuole farci giocare dando il massimo contro chiunque, perché solo così possiamo farcela".

23.59 ⁠- Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre
"Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi... "Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi
La Roma si riprende il quarto posto, basta un tempo contro il Genoa. De Rossi: "Oggi... La Roma si riprende il quarto posto, basta un tempo contro il Genoa. De Rossi: "Oggi mosci"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre
Fiorentina a caccia di esterni offensivi: spunta anche il nome di Silvetti dell'Inter... Fiorentina a caccia di esterni offensivi: spunta anche il nome di Silvetti dell'Inter Miami
"Se segnasse sarebbe già in altre squadre". Ma Kone per la Roma è comunque imprescindibile... "Se segnasse sarebbe già in altre squadre". Ma Kone per la Roma è comunque imprescindibile
Lucchesi sulla Fiorentina: "Non mi spiego perché ancora non sia arrivato Paratici"... Lucchesi sulla Fiorentina: "Non mi spiego perché ancora non sia arrivato Paratici"
Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"... Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"
Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"... Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"
Futuro Dovbyk: c'è l'Everton su di lui, ma vuole rimanere in Italia. Ci pensa il... Futuro Dovbyk: c'è l'Everton su di lui, ma vuole rimanere in Italia. Ci pensa il Como
Genoa, Ekuban: "Troppo morbidi a inizio gara. Dobbiamo ripartire" Live TMWGenoa, Ekuban: "Troppo morbidi a inizio gara. Dobbiamo ripartire"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
1 Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e 4 volte al Genoa
2 Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"
3 Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"
4 "Se segnasse sarebbe già in altre squadre". Ma Kone per la Roma è comunque imprescindibile
5 "Forse vuole il mio lavoro": Manchester United, Amorim e la battuta su Bruno Fernandes
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina
Immagine top news n.1 "Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi
Immagine top news n.2 La Roma si riprende il quarto posto, basta un tempo contro il Genoa. De Rossi: "Oggi mosci"
Immagine top news n.3 Giro di campo e saluto sotto la Curva Sud per De Rossi al termine di Roma-Genoa: le immagini
Immagine top news n.4 Alla Roma basta un tempo per tornare quarta: 3-1 al Genoa del figliol prodigo De Rossi
Immagine top news n.5 Lazio, forte disappunto dopo le parole di Simonelli sul caso arbitri. Le ultime
Immagine top news n.6 Roma-Genoa, striscione dedicato a De Rossi: "Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma"
Immagine top news n.7 "Bentornato Daniele!". L'Olimpico accoglie con gli applausi la prima di De Rossi da avversario
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.2 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.3 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.4 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Volume: "Fare calcio in Sicilia è dispendioso. Spendiamo 50mila euro solo di trasferte"
Immagine news Serie C n.2 Trento, Zocchi: "Abbiamo da sostituire Cruz e Mehic. Ma prima deve uscire qualcuno"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, il ds Volume categorico: "Grandolfo non si muove da qui. Play off alla portata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina a caccia di esterni offensivi: spunta anche il nome di Silvetti dell'Inter Miami
Immagine news Serie A n.3 "Se segnasse sarebbe già in altre squadre". Ma Kone per la Roma è comunque imprescindibile
Immagine news Serie A n.4 Lucchesi sulla Fiorentina: "Non mi spiego perché ancora non sia arrivato Paratici"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, De Rossi: "Non parlo della spiegazione dell'arbitro, farebbe una brutta figura"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "La classifica si è un po' spaccata. Dybala? Straordinario a sinistra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Kvernadze premiato in Georgia: è il miglior giovane del 2025
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Festa verso l'addio a gennaio. Sarà sostituito da Bardi del Palermo
Immagine news Serie B n.3 Bari, Vicari al fianco di Castrovilli: "Inaccettabile augurare la malattia a qualcuno"
Immagine news Serie B n.4 Padova, per Bacci ci sarà il prestito in Serie C: Lumezzane in pole per l'ex Empoli
Immagine news Serie B n.5 Pescara, si lavora per riportare in Italia Barba. In attacco piace sempre Corona
Immagine news Serie B n.6 Empoli, vicino l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Volume: "Fare calcio in Sicilia è dispendioso. Spendiamo 50mila euro solo di trasferte"
Immagine news Serie C n.2 Bangal eroe in Mozambico, il suo agente: "Parla bergamasco, ma non può giocare in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, Martins già ai saluti. L'attaccante rientrerà al Monza: poi nuovo prestito
Immagine news Serie C n.4 Mussi esonerato dal Trapani, Antonini commenta sui social: "Manca finalmente nel comunicato"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, si guarda in casa Siracusa per il vice-Costa: l'obiettivo è Cancellieri
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini: "Nessun debito IRPEF o INPS. Negli ultimi mesi ho versato 2 milioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.6 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?