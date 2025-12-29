Mussi esonerato dal Trapani, Antonini commenta sui social: "Manca finalmente nel comunicato"

L'avventura di Andrea Mussi al Trapani, dove era arrivato nel giugno 2023, è ufficialmente terminata con l’esonero annunciato dal club in una nota: “La società Fc Trapani 1905 comunica che, in data odierna e con effetto immediato, il direttore sportivo Andrea Mussi è stato sollevato dall’incarico ricoperto a partire 04 luglio 2024. Il ruolo di direttore sportivo verrà ricoperto da Luigi Volume".

Un addio che era da tempo nell’aria e che il presidente del club Valerio Antonini ha accolto con soddisfazione seppur in maniera poco consona. Il numero uno siciliano infatti ha commentato con “finalmente manca nel comunicato” sotto il post della società sui canali social. Un ulteriore segnale che il rapporto fra i due era ormai giunto ai minimi termini.