Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina

Dopo gli ottavi di finale disputati tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, la Coppa Italia Women a gennaio entra nel vivo. Ufficiali le date e gli orari dei quarti di finale, che saranno tutti trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Si parte martedì 20 alle 18 con Milan-Fiorentina; mercoledì 21, Ternana Women-Inter alle 18 e il derby Lazio-Roma alle 20.30. A chiudere l’andata dei quarti, Napoli Women-Juventus giovedì 22 alle 18.

Alle 18 di mercoledì 28 gennaio, Roma-Lazio e Inter-Ternana Women apriranno i quarti di ritorno, completati giovedì 29 da Fiorentina-Milan alle 18 e da Juventus-Napoli Women alle 20.30

COPPA ITALIA WOMEN – QUARTI DI FINALE (tutte le gare su Sky Sport e in streaming su NOW)

Gare di andata

Martedì 20 gennaio

Ore 18: Milan-Fiorentina

Mercoledì 21 gennaio

Ore 18: Ternana Women-Inter

Ore 20.30: Lazio-Roma

Giovedì 22 gennaio

Ore 18: Napoli Women-Juventus

Gare di ritorno

Mercoledì 28 gennaio

Ore 18: Roma-Lazio

Ore 18: Inter-Ternana Women

Giovedì 29 gennaio

Ore 18: Fiorentina-Milan

Ore 20.30: Juventus-Napoli Women