Mantova, Festa verso l'addio a gennaio. Sarà sostituito da Bardi del Palermo

Dopo due stagioni e mezzo, 190 presenze e una promozione in Serie B conquistata, per Marco Festa non sembra più esserci spazio al Mantova. L’esperto portiere infatti è in scadenza a giugno e la società non ha intenzione di prolungare il rapporto con il classe ‘92 che dunque potrebbe partire già nella prossima finestra di mercato per andare a giocare altrove.

Lo riferisce l’edizione on line de La Voce di Mantova che spiega come il direttore sportivo Leandro Rinaudo abbia già trovato il sostituto accordandosi con Francesco Bardi, classe ‘92 in uscita dal Palermo dove è chiuso da Jesse Joronen, che dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Bardi avrà dunque l’opportunità di tornare a rivestire i panni del titolare dopo che in Sicilia è sceso in campo in campionato solo nella prima gara dell’anno – contro la Reggiana dove aveva militato fino alla passata stagione – fermandosi subito per un problema alla caviglia.